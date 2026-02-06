日前駐中大使爆雙重生活 疑有中國情婦！女方回應了

曾任日本駐華大使、以對華強硬立場聞名的外交宿將垂秀夫，正陷入與一名中國籍女子A女士的「雙重生活」醜聞。（示意圖／Pexels）





曾任日本駐華大使、以對華強硬立場聞名的外交宿將垂秀夫，正陷入與一名中國籍女子A女士的「雙重生活」醜聞。而兩人關係並非近期才開始，A女士回應曝光。

床照流出！強硬派外交官與神祕母女的十年糾葛

根據《NEWSポストセブン》報導，垂秀夫與A女士的關係顯然已超越了普通的「外交官與當地友人」。第一張照片疑似在飯店房間內拍攝，畫面中的男子貌似年輕時的垂秀夫，身旁坐著長髮的A女士，兩人中間夾著一名蹣跚學步的稚童。垂秀夫對著鏡頭豎起大拇指，孩子則開心地比出「V」字手勢，氣氛宛如一家三口。第二張照片則是戶外郊遊照，男子穿著休閒Polo衫，三人親暱地靠在長椅上對鏡頭微笑。推估這些照片的拍攝時間可能追溯到十年前。這意味著，當垂秀夫身處北京、肩負中日外交最前線重任時，他可能就已經與A女士建立了極其私密的關係。

A女士堅稱只是朋友

A女士住在位於東京的公寓。當記者突然以中文原名呼喚A女士時，她反射性地回答「是」，但隨後面對關於垂秀夫的詢問時，神色顯得相當不自然。被問到是否交往的問題，她沉默3秒回應，「我們只是朋友」。當A女士進一步被問到垂秀夫連幾週都住在她住處時，她則回答「所以我們只是朋友，你想太多了」。

A女士看到合照後，驚訝地質問來源，並辯稱：「我丈夫當時也在旁邊，只是沒入鏡。」她堅稱丈夫是中國人，卻對何時結識垂秀夫三緘其口，隨後便以「無可奉告」為由倉促離去。

外交隱憂

儘管A女士極力否認戀情，但除了垂秀夫外，並無其他男性進出該公寓。A女士對合照真實性的承認，實質上坐實了兩人在垂秀夫擔任外交官期間就已相識。垂秀夫在擔任駐華大使期間，被公認為日本對華外交的「強硬堡壘」。若其在任內就與中國籍人士過著實質上的雙重生活，是否曾因此面臨情報洩露或遭中方「美人計」勒索的風險，這種外交危機管理的嚴重失能，恐怕不是一句「私人領域」就能輕輕帶過。

