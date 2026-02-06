日前駐中大使爆養中國小三！選前疑陷美人計

▲日本前首相安倍晉三1日演講指「台灣有事等於日本有事」，中國外交部部長助理華春瑩晚間急召日本駐中國大使垂秀夫表達抗議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本前駐中國大使垂秀夫今（6日）遭日媒爆料，多次出入一名中國女性的公寓，與對方孩子互動親密，疑似共組第二家庭，由於垂秀夫掌握大量外交機密，時機又在大選前夕，引發國安疑慮。

日本八卦週刊《週刊Post》報導，前駐中大使垂秀夫1月24日晚間被拍到，神情戒備的進入東京都心某棟公寓，該公寓住戶是一名中國籍女子及其孩子，房產登記也在該女名下。垂秀夫被目擊在週末期間頻繁出入該處，甚至擁有感應鎖。

廣告 廣告

值得注意的是，垂秀夫去年12月也被拍到與該中國女子及孩子過夜後，隔日一同離開公寓，垂秀夫還刻意不與母子二人對視，直到上車後才露出笑容，與孩子親密互動宛如親生父子。

該名中國女子被媒體堵訪時，否認與垂秀夫交往，稱兩人只是朋友，但並未否認關鍵合照的真實性，還稱拍攝時她的丈夫也在旁邊。媒體掌握的照片顯示，年輕時期的垂秀夫與該名女子並肩坐在飯店床沿，中間夾著一名幼童、另一張照片則是三人在戶外長椅。

垂秀夫接受採訪時也相當憤怒，強調自己是民間人士，「探查民間人士隱私是違法的吧？」對於三人合照則說完全不知道，隨便都能造假。

報導指出，依照片中孩子年齡推斷，垂秀夫與該名女子的關係可能維持10年以上，意味著他在擔任外務省中國蒙古課長、駐中公使及2020年至2023年擔任駐中大使期間，就已建立關係。

外交評論家山上信吾指出，外交官與潛在敵對國家的女性發生關係，是國家安全的大忌，必須警惕「美人計」風險。

垂秀夫在任內反駁中方、強勢維護日本利益聞名，也因處理核處理水問題被稱是「中國最忌憚的外交官」，過去備受前日相安倍晉三重用，是安倍對中戰略的重要執行者；垂秀夫也與現任日相高市早苗關係良好，被視為提供對中強硬論述的智囊顧問。此外，日本將於8日舉行眾議院大選，在選前被爆料也引發外界關注。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

越南選美亞軍捲入賣淫仲介案！22歲佳麗遭警方拘留調查

比特幣大屠殺！近46萬人慘爆倉「22億美元一日蒸發」

俄羅斯高階將領驚傳遇刺！在莫斯科遭人連開數槍 情報總局二把手