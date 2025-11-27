日前駐中大使：高市不該撤回發言 再屈服難建對中戰略

（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本前駐中國大使垂秀夫近日表示，現在的中國眼裡只有美國，日本只是從屬位置，因此在台灣議題上，中國心想「日本這個小老弟憑什麼跳出來插手」，這就是中國的邏輯。他認為，日本首相高市早苗不該撤回「台灣有事」發言，日本若再屈服，將很難建立對中戰略。

「朝日電視台」日前針對高市早苗在國會答詢表示「假設台灣有事的最壞情況，可能構成存亡危機事態」進行專題節目，邀請2020年至2023年擔任駐中大使的垂秀夫發表評論。

垂秀夫分析，美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話，台灣議題應該是核心之一。首先可以確定的是，習近平對於這項議題非常關心、親自具體與川普談論，也因此可以理解中國外交部相關人士為何如此強烈批評日本，因為這已經是習近平親自關切的問題。

中國外交部聲稱，習近平在川習通話時，表達中方在台灣議題的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

垂秀夫表示，中國的說法是在轉移問題，援引「開羅宣言」、「波茲坦公告」，進行單方面解讀。

他表示，川普如果理解內容，應該反駁說「抱歉，美國的認知不同」，但川普大概沒有理解到那個程度，因此沒有表態。或是如同中方所說，只有附和一句「理解台灣議題對於中國的重要性」。

垂秀夫表示，暫且不論高市的發言是否合適，但她說「伴隨對方出動戰艦、行使武力，美軍出動防衛台灣」，日本才會進入存亡危機事態，這個脈絡十分清楚。也就是說「美國出動防衛」是前提。然而，習近平把問題轉移成「台灣回歸」、「美中共同捍衛戰後秩序」，更何況當時說的「中國」其實是「中華民國」，很明顯在代換說法。

他指出，類似情況過去也曾發生，1997年時任中國國家主席的江澤民訪美，在珍珠港被擊沈的戰艦前說「美中曾是盟友」，也是代換說法，企圖用歷史敘事拉近與美國的關係。

垂秀夫分析，中國這次抗議異常強烈，因為以中國的說法，「台灣議題是核心中的核心，是絕對不能跨越的紅線。」

他表示，以習近平的觀點來看，他10月在韓國APEC與高市早苗會面，場面雖然不算太熱烈，但「簡單來說是基於善意、慈悲」才願意會面。然而會談不久後，高市就在X發布與台灣代表林信義的合照，再過一週就在國會說出「台灣有事」的發言。「從習近平主席的角度來看，等同於被踩在腳下。」

垂秀夫指出，目前的中國「眼裡只有美國」，「日本在美中關係裡是從屬關係」。「美國總統川普的外交屬於交易型，不會在台灣議題等方面挑釁中國。在這種情況下，中國會想，為什麼作為小老弟的日本要跳出來插手。這就是（說出斬首論的）中國駐大阪總領事（薛劍）的思維邏輯」。

他表示，「連美國都沒有說話，日本卻率先越界。這讓中國覺得無法容忍」。向習近平提案舉行日中首腦會談的中國外交部「犯下大錯」，目前中國對於日本的批判已經進入異常狀態，「為了保護自己，他們正拼命打壓日本。」

至於未來發展，垂秀夫認為，如果高市撤回發言，中方會立刻退讓，但如果不撤回，「這件事還會繼續下去，何時落幕難以預料」。

對於高市是否該撤回發言，垂秀夫表示，「我認為最終該由首相自己決定。首相說出了這番發言，某個程度上她應該為此負責。但從我個人的立場，我認為絕對不能撤回。這關乎國家立場。」

他表示，日本近年屢次屈服於中國壓力，如果連高市首相也退讓，那麼日本未來10年、20年將很難建立對中戰略。「我只是個人、國民，不是首相，但我認為不應撤回。」

垂秀夫也指出，過去「戰略互惠關係」是個魔法詞彙，但如果一直依賴這個說法、缺乏真正戰略，就不能創造新局面，他認為日本現在必須重新構築對中戰略，重新思考走向。

他表示，在這過程中，日本必須與歐洲、印度、澳洲、ASEAN（東南亞國家協會）等建立多層次關係。例如，台灣前總統蔡英文以民間身分赴德國參加論壇，使德台關係迅速升溫。

他表示，「日本往往只關注日中關係，但這段關係目前處於困境。其他國家像是澳洲、韓國，過去曾遭受中國經濟脅迫，卻都挺過來了。日本為何挺不過？我認為這讓我們必須自問，是否有必要重新構築國家戰略。」（編輯：陳承功）1141127