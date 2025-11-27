日前駐中大使：高市不該撤回發言 再屈服難建對中戰略
（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本前駐中國大使垂秀夫近日表示，現在的中國眼裡只有美國，日本只是從屬位置，因此在台灣議題上，中國心想「日本這個小老弟憑什麼跳出來插手」，這就是中國的邏輯。他認為，日本首相高市早苗不該撤回「台灣有事」發言，日本若再屈服，將很難建立對中戰略。
「朝日電視台」日前針對高市早苗在國會答詢表示「假設台灣有事的最壞情況，可能構成存亡危機事態」進行專題節目，邀請2020年至2023年擔任駐中大使的垂秀夫發表評論。
垂秀夫分析，美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話，台灣議題應該是核心之一。首先可以確定的是，習近平對於這項議題非常關心、親自具體與川普談論，也因此可以理解中國外交部相關人士為何如此強烈批評日本，因為這已經是習近平親自關切的問題。
中國外交部聲稱，習近平在川習通話時，表達中方在台灣議題的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。
垂秀夫表示，中國的說法是在轉移問題，援引「開羅宣言」、「波茲坦公告」，進行單方面解讀。
他表示，川普如果理解內容，應該反駁說「抱歉，美國的認知不同」，但川普大概沒有理解到那個程度，因此沒有表態。或是如同中方所說，只有附和一句「理解台灣議題對於中國的重要性」。
垂秀夫表示，暫且不論高市的發言是否合適，但她說「伴隨對方出動戰艦、行使武力，美軍出動防衛台灣」，日本才會進入存亡危機事態，這個脈絡十分清楚。也就是說「美國出動防衛」是前提。然而，習近平把問題轉移成「台灣回歸」、「美中共同捍衛戰後秩序」，更何況當時說的「中國」其實是「中華民國」，很明顯在代換說法。
他指出，類似情況過去也曾發生，1997年時任中國國家主席的江澤民訪美，在珍珠港被擊沈的戰艦前說「美中曾是盟友」，也是代換說法，企圖用歷史敘事拉近與美國的關係。
垂秀夫分析，中國這次抗議異常強烈，因為以中國的說法，「台灣議題是核心中的核心，是絕對不能跨越的紅線。」
他表示，以習近平的觀點來看，他10月在韓國APEC與高市早苗會面，場面雖然不算太熱烈，但「簡單來說是基於善意、慈悲」才願意會面。然而會談不久後，高市就在X發布與台灣代表林信義的合照，再過一週就在國會說出「台灣有事」的發言。「從習近平主席的角度來看，等同於被踩在腳下。」
垂秀夫指出，目前的中國「眼裡只有美國」，「日本在美中關係裡是從屬關係」。「美國總統川普的外交屬於交易型，不會在台灣議題等方面挑釁中國。在這種情況下，中國會想，為什麼作為小老弟的日本要跳出來插手。這就是（說出斬首論的）中國駐大阪總領事（薛劍）的思維邏輯」。
他表示，「連美國都沒有說話，日本卻率先越界。這讓中國覺得無法容忍」。向習近平提案舉行日中首腦會談的中國外交部「犯下大錯」，目前中國對於日本的批判已經進入異常狀態，「為了保護自己，他們正拼命打壓日本。」
至於未來發展，垂秀夫認為，如果高市撤回發言，中方會立刻退讓，但如果不撤回，「這件事還會繼續下去，何時落幕難以預料」。
對於高市是否該撤回發言，垂秀夫表示，「我認為最終該由首相自己決定。首相說出了這番發言，某個程度上她應該為此負責。但從我個人的立場，我認為絕對不能撤回。這關乎國家立場。」
他表示，日本近年屢次屈服於中國壓力，如果連高市首相也退讓，那麼日本未來10年、20年將很難建立對中戰略。「我只是個人、國民，不是首相，但我認為不應撤回。」
垂秀夫也指出，過去「戰略互惠關係」是個魔法詞彙，但如果一直依賴這個說法、缺乏真正戰略，就不能創造新局面，他認為日本現在必須重新構築對中戰略，重新思考走向。
他表示，在這過程中，日本必須與歐洲、印度、澳洲、ASEAN（東南亞國家協會）等建立多層次關係。例如，台灣前總統蔡英文以民間身分赴德國參加論壇，使德台關係迅速升溫。
他表示，「日本往往只關注日中關係，但這段關係目前處於困境。其他國家像是澳洲、韓國，過去曾遭受中國經濟脅迫，卻都挺過來了。日本為何挺不過？我認為這讓我們必須自問，是否有必要重新構築國家戰略。」（編輯：陳承功）1141127
其他人也在看
中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（DonaldTrump）通話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前
川習通話1小時 涉台議題與哪方發起 美中不同調
台灣議題如今已成為橫跨太平洋的美中日三國之間，「可以說」與「可以不說」的核心焦點！周一(11月24日)深夜，也就是美國的周一白天，川普與習近平展開了釜山川習會後的第一次通話，中國官媒把這1個小時的通話，焦點放在台灣議題，但川普的社交媒體發文，卻對台灣隻字不提。而川普在與習近平通話後，又在日本的白天主動致電日相高市早苗。日方證實在這通電話裡，談到了川習通話的內容，但對於台灣議題有沒有出現這次通話中，高市早苗則拒絕透露，試圖藉此來展現與川普相同的、對台灣議題維持戰略模糊的姿態。TVBS新聞網 ・ 1 天前
美日台共同防禦陣線成形？賴總統投書《華盛頓郵報》內容曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統府今(11/26)表示，總統賴清德昨日投書《華盛頓郵報》，發布「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」，向全球讀者闡明台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
高市熱線川普釋關鍵訊息「沒要給中國台階下」 他揭外交電話劇3結論
在中日關係因「台灣有事」答辯急速惡化之際，美國總統川普在和習近平通話後，也於25日與日本首相高市早苗通話。印太戰略智庫執行長矢板明夫也分析這場外交電話劇有三個清楚結論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台男阿布達比轉機遭武警帶走 外交部回應了
[NOWnews今日新聞]一名台灣旅客24日赴阿布達比國際機場轉機時，突然遭武裝警察帶走，至今失聯。對此，外交部表示，駐杜拜辦事處今天獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，以提供民眾後續協...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助
週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 2 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 21 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 6 小時前
聞賴清德「武統台灣」說 盧秀燕10字回應
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨日公開示警，中國將以2027年完成武統台灣為目標，引起各界熱議。台中市長盧秀燕今天受訪時，打破以往上班時間不談政治的慣例，罕見以10字回應，表示「希望台灣平安，永...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前