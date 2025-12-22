日劇女神波瑠低調完婚！《Mr.新娘》擦出愛火 日媒揭因這點愛上高杉真宙

波瑠（右圖）與高杉真宙低調戀愛兩年，已在日前完婚。翻攝IG@06_haru_17

恭喜！日本女神波瑠結婚了！34歲的她，與合拍《Mr.新娘》的高杉真宙低調交往2年，已在本月上旬登記結婚，並邀至親好友低調舉行婚禮。兩人今（23日）也透過IG發布聯合聲明，正式報喜！

34歲的波瑠宣告升格人妻。翻攝IG@06_haru_17

兩人今在婚訊聲明中向粉絲報告已低調完婚，並甜蜜表示，「透過工作相識，在相處與累積時間的過程中，我們逐漸確定，想要攜手走過未來的人生。雖然我們仍有許多不足之處，但將以這次婚姻為契機，無論作為一個人、或作為演員，都期許自己能更加成長，並以誠摯的態度面對每一份工作。」

熱愛線上遊戲！低調談了兩年地下情

波瑠（左）與小她5歲高杉真宙拍攝《Mr.新娘》結緣。翻攝IG@mahirotakasugi_

波瑠與小她5歲高杉真宙，在2023年4月推出的《Mr.新娘》配對談情，該劇約在該年2月開拍，拍了4個月，殺青後卻萌生愛火。據日媒報導指出，兩人都是演藝圈有名的宅男宅女，不過卻有著共同話題，因為都十分熱愛線上遊戲，在殺青後依舊保持聯繫，進而相戀。

據戲劇相關人士表示，兩人都是當紅演員，無法經常見面，但「即使分隔兩地，也能透過一起玩線上遊戲，更加理解彼此的性格，並善用聊天功能加深信任感」。兩人的戀情也克服姐弟戀、繁忙工作等障礙，開花結果。

波瑠曬出穿著白紗的新娘照。翻攝IG@06_haru_17

波瑠、高杉真宙婚訊全文

波瑠與高杉真宙發布婚訊。翻攝IG@06_haru_17

致所有相關人士 以及一直以來支持我們的各位

冒昧向大家報告私事， 我們高杉真宙與波瑠，已於近日決定結為夫妻，特此向各位報告。

透過工作相識，在相處與累積時間的過程中，我們逐漸確定，想要攜手走過未來的人生。

雖然我們仍有許多不足之處，但將以這次婚姻為契機，無論作為一個人、或作為演員，都期許自己能更加成長，並以誠摯的態度面對每一份工作。

今後也懇請各位持續給予不變的關照與支持，衷心感謝。

令和7年（2025年）12月23日

高杉真宙 波瑠



