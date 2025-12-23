日劇女神波瑠密戀2年 閃嫁小5歲高杉真宙

波瑠分享穿白紗的婚照。翻攝波瑠IG



34歲日劇女神波瑠2023年2月與小5歲的高杉真宙曾合作《Mr.新娘》，2人今（12╱23）驚喜宣布結婚，她分享披上絕美白紗的婚照，2人在共同聲明中表示是透過工作進一步了解彼此，因而產生「想攜手共度人生的想法」。

高杉真宙忙拍新作《榮耀家族》。翻攝高杉真宙IG

據《Sponichi Annex》報導，波瑠和高杉真宙是因玩線上遊戲拉近距離，且是在拍完《Mr.新娘》後才交往，密戀2年期間即使沒有頻繁見面，仍靠玩線上遊戲、聊天加深彼此的信任。

而高杉真宙本月與波瑠舉辦婚禮，也是因為想讓媽媽看到他結婚幸福的樣子，但不幸的的媽媽在2人結婚不久後就病逝，波瑠也陪伴他度過喪母悲痛。

