日劇拍攝中2／金城武後第二人！許光漢登封面迷倒櫻花妹

近年來，台灣藝人進軍日本影視圈的表現非常亮眼，不僅有像許光漢這樣在大銀幕引起純愛旋風的演員，也有像林廷憶這樣直接在 NHK 百年大劇擔綱女主角的新星。

許光漢在 2024 年主演的台日合拍電影《青春 18×2 通往有你的旅程》，片中他為了尋找初戀而踏上日本火車之旅，在唯美的雪國風景中，與清原果耶譜出一段純愛物語。許光漢憑此片將演藝事業推向日本市場，是繼金城武後，首位單獨登上日本知名雜誌《an·an》封面的台灣男星，亞洲男神的名號當之無愧。

在《影后》展現驚人爆發力的林廷憶，隨即在 2025 年迎來國際級的挑戰，擔任 NHK 廣播電視百年紀念大劇《火星女王》的女主角。被譽為「怪物新人」的她，花了8個月的時間密集學習日語，首度以全日文演出，與菅田將暉、宮澤理惠等日本一線影星同台飆戲，是台灣新生代演員中非常出色又獨特的存在。

曾少宗已在日本耕耘多年，是目前最活躍於日本的台灣演員之一，他近年參與了多部高品質製作，包括《孤獨的美食家》第8季、《全裸開動》、《居酒屋新幹線》第二季等，出演的日本電影《九龍大眾浪漫》去年也在台上映。曾少宗不僅外形深受日本人喜愛，流利的日文溝通能力、謙和及專業度，讓他能迅速融入日本嚴謹的拍攝環境。

