日劇火星女王 林廷憶陳珊妮參演

NHK《火星女王》由台灣新人林廷憶與日劇男神菅田將暉攜手主演。（Hami Video提供）

本報綜合報導

台灣演員林廷憶與日劇男神菅田將暉攜手主演NHK電視台放送100年特別劇「火星女王」，劇中林廷憶飾視障女孩造型亮相，同時公開台灣歌手陳珊妮和「日本影視圈女王」宮澤理惠共同演出。

林廷憶與菅田將暉攜手主演NHK電視台放送100年特別劇「火星女王」，此劇宣布「台灣音樂界女王」陳珊妮與「日本影視圈女王」宮澤理惠共同加盟演出，同時還有鈴木亮平、松岡茉優等豪華演員陣容加入。

林廷憶在劇中飾演視障女孩，身穿灰色長大衣、腳踩半筒靴、綁著招牌馬尾，手中拄著枴杖；從站姿與神情間，即能感受到她的孤獨與堅毅，林廷憶形容這次演出「就像真的活過一次這麼精彩的人生。回想起火星的一切，溫馨的、痛苦的、歡樂的回憶，到現在仍像一場真實的夢。」

陳珊妮飾演掌控人類太空移民計畫的行星間宇宙開發組織的最高負責人，從最新劇照可見她一身俐落黑色西裝、神情冷峻，展現權力與神祕兼具的強大氣場，造型幾乎就是她本人舞台形象的延伸。

宮澤理惠則飾演指揮火星撤退計畫的負責人，她正盼著當年留在火星的女兒來到地球與她相見。宮澤理惠身穿白色制服以遠端視訊與最高掌權者陳珊妮對峙，兩人分別象徵兩股力量，將擦出驚人火花。

「火星女王」不僅是NHK電視台放送百年紀念劇，更是台灣演員與創作者躍上國際舞台的重要一步，從林廷憶挑戰英日語的突破演出，到陳珊妮與宮澤理惠雙女王隔空對峙的火花，無疑將成為年底最受矚目的台日合作話題。「火星女王」將於12月13日在Hami Video全台獨家首播。