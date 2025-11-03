日劇粉絲震撼彈！KKTV併入LINE TV 明年起正式停更

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台灣影音串流平台今（3）日出現震撼彈，LINE TV宣布「KKTV與LINE TV正式成為一家人！」將攜手KKTV擴大整合，全面升級追劇體驗，這也意味著陪伴觀眾近十年的KKTV即將走入歷史，引發外界討論。

KKTV與LINE TV將合併，KKTV預計明年1月正式停止更新。（圖／KKTV臉書）

LINE TV稍早表示，LINE TV迎接十周年將擴大整合，與KKTV正式成為一家人，未來LINE TV將會內容更多、功能更強，全面升級追劇體驗！KKTV則表示，為帶來更豐富內容與更優質體驗，KKTV將與LINE TV整合，預計於2026年1月1日起停止更新，同時KKTV也感謝使用者的一路陪伴。

對於整合後的情形，KKTV表示，原平台受歡迎的內容與功能皆將整合至LINE TV，日後也會持續引進更多日本作品；原用戶可透過「帳號授權」流程，輕鬆成為LINE TV用戶，並持續以同樣的訂閱價格維持LINE TV的VIP身份。

KKTV成立於2016年，是台灣知名的影音串流平台，隸屬於KKCulture集團。KKTV旗下節目包含日劇、台劇、韓劇、陸劇、動漫等多種類型，當中日劇片庫堪稱全台最強，是許多日劇迷的愛用平台。

