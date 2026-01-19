日劇迷必看！福山雅治回歸 鈴木亮平、戶田惠梨香隔11年再續前緣

【緯來新聞網】日曜劇場《REBOOT》由「演技變色龍」鈴木亮平、「國民女神」戶田惠梨香，聯手金牌編劇黑岩勉組成「黃金三角」共同打造大作，該劇在日媒最新調查中強勢奪下「2026 最受期待冬季日劇」第一名，更在串流平台的預約排行榜上傲視群雄！這部作品不僅是鈴木亮平與戶田惠梨香自電影《預告犯》後相隔 11 年再度共演，更集結日本偶像男團King & Prince團員永瀨廉、「最帥聲優」津田健次郎與 Mrs. GREEN APPLE 團員藤澤涼架等豪華卡司，全員說謊的極限家族懸疑題材，讓該劇尚未播出便衝上社群熱搜。

鈴木亮平、戶田惠梨香隔11年再續前緣。（圖／Hami Video提供）

《REBOOT》主演鈴木亮平和戶田惠梨香的默契並未因時間而生疏，反而增添了許多可愛的互動，在近日的記者會上，戶田惠梨香爆料看起來強悍的鈴木亮平其實是個「甜食狂」，每天都在片場吃香蕉和甜點；而鈴木亮平則大膽反擊，揭露女神私下超反差的粗線條性格。鈴木亮平笑稱：「戶田小姐看起來非常專業幹練，沒想到手機螢幕竟然碎得一塌糊塗！」戶田則在一旁帥氣回應：「反正只要還看得到字，我對螢幕碎掉這件事完全沒關心啦！」《REBOOT》於 20日起每週二在 Hami Video 上架最新集數。

玉木宏（右）飾演頂尖保險調查員，岡綺沙繪飾演玉木宏的助手。（圖／Hami Video提供）

另一位備受矚目的焦點男星則是「柔術男神」玉木宏，他主演的職人劇《專業保險調查員．天音蓮》登上Hami Video日劇榜單冠軍！除了戲裡角色帥氣，玉木宏戲外更是傳來捷報，他日前在葡萄牙里斯本舉行的國際巴西柔術歐洲錦標賽中，於紫帶大師4組（46–50歲）羽量級奪得銅牌，玉木宏將這股韌性帶進了角色中，他飾演的保險調查員為揭發詐欺陰謀，常以極限手段游走於規則邊緣。不過面對拍攝與練習武術的兩難，玉木宏在製作發表會上誠實告白：「現在對我來說，最重要的就是柔術練習，無論如何我都要擠出時間來練！」《專業保險調查員．天音蓮》每週五在 Hami Video 上架最新集數。

篠原涼子（左）和傑西展開一場賭上命運的禁忌愛情。（圖／Hami Video提供）

在Hami Video 熱播的還有「日劇女王」篠原涼子主演的逃獄懸疑劇《失控的她－距離越獄還有XX天－》，篠原涼子飾演嚴肅冷靜的刑務官，卻與神祕死刑犯傑西展開一場賭上命運的禁忌愛情。STARTO娛樂人氣團 SixTONES 成員傑西平時在綜藝舞台上展現陽光、幽默的偶像形象，首度挑戰陰沉的殺人嫌疑犯，強大反差成為熱議焦點，傑西則希望觀眾能看見他不同的一面：「這次我演的是個瘋狂的傢伙，希望大家能享受這種『危險男』的反差快感！」有趣的是，兩位主演在片場竟私下展開「冷笑話大賽」，篠原涼子爆料傑西在現場諧音梗連發，讓身為冷笑話愛好者的她被激起好勝心：「我常覺得哏被他搶先了而感到不甘心！」《失控的她－距離越獄還有XX天－》每週一在 Hami Video 上架最新集數。

