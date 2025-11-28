日劇《冒牌媽咪》升學焦慮太寫實！ 田中美奈實認「潛規則」是真的

波瑠（左）與田中美奈實在《冒牌媽咪》飆演技。翻攝X@fake_mommy_tbs

秋季檔日劇《冒牌媽咪》劇情進入白熱化，最新一集出現笠松將私下進行DNA鑑定、提出親子證明書的驚人橋段，飾演原本是女主角波瑠「媽媽好友」沙友里的田中美奈實，對於角色出現的重大轉變表示，這是她第四次飾演母親角色，特別著重描繪「無法狠下心」的溫吞特質，「她不是壞人，也不會黑化。只是被情緒壓垮後，做出了連自己都意想不到的行動。」

飾演彩羽的池村碧彩在片場人氣極高，不只記得每位工作人員的名字，還能用暱稱與大家打招呼，田中透露：「有時我還沒記起來，小碧彩就已經先教我了」，稱讚童星池村碧彩「根本是天使」，田中笑說，萬聖節時小碧彩還穿著女巫裝送糖果，「我們還交換貼紙，她特地挑了她覺得適合我的款式送我，真的太感動了」。共演的波瑠也私下說：「我想參加她的成人禮跟婚禮」，足見小演員魅力十足，連資深演員都忍不住傾心。

廣告 廣告

田中美奈實（右）四度為戲當媽。翻攝X@fake_mommy_tbs

談到接演契機與角色準備，田中美奈實提到過去曾在補習班打過工，親眼見到家長比孩子更焦慮的景象，因此演出對孩子升學有極高期待的媽媽時特別有共鳴。「我還驚訝於深藍洋裝的種類那麼多，像絲襪不能太黑、鞋子不能太尖這些潛規則都是真的」。她也笑說，播出後許多媽媽朋友主動聯繫她，「說服裝好真實、故事太精彩」，對於能有熱烈反響感到開心。

《冒牌媽咪》由波瑠、川榮李奈飾演簽訂合約共同扶養一名女孩的兩位「契約媽媽」，劇中兩人個性截然不同，一位是高學歷、講究原則的職場女性，一位是直率又接地氣的單親媽媽，卻在育兒過程中逐漸找到彼此的位置。《冒牌媽咪》每週六於friDay影音同步跟播。



回到原文

更多鏡報報導

演唱會遭砍！濱崎步遺憾秀「上海」戰袍 日本歌手今開唱尷尬被切歌

典禮前先捐2000萬港幣！MAMA得獎名單總盤點 Rosé缺席獲年度歌曲

小池徹平萌喊「請給我收據」曝凍齡祕招 柿澤勇人認「死亡筆記本」想寫這個