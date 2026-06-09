日動畫爆紅，原作者想來台灣取材畫番外篇...粉絲網Call縣政府動起來
日本漫畫《上伊那牡丹 醉姿如百合》改編為動畫後在台灣爆紅，原作者「塀」，6 月 7 日於社群 X 上公開喊話，表示自己想去台灣出差，好為作品畫「台灣番外篇」，消息一出隨即點燃粉絲討論。這部以大學女生宿舍為背景、圍繞著微醺微甜日常展開的人氣改編動畫，目前正在熱播中，劇中各種台灣味的細節已多次成為社群焦點。如今原作者親自發文，讓粉絲呼籲政府主動出擊合作，把握宣傳機會。
由於動畫中受到許多粉絲喜愛的留學生角色「張景嵐」設定為台灣宜蘭縣出身，因此不少台灣粉絲在得知作者的創作意向後，都在熱情推薦宜蘭的知名地標，以及享譽國際的小吃。粉絲更指出，宜蘭還有世界級的製酒工藝、品酒體驗和博物館，與本作以的微醺調性契合，是作者取材時絕對不能錯過的素材。
除了宜蘭當地的美酒，台灣經典的芒果雪花冰、夜市，和在地特色的人情味，也都成為社群粉絲推薦的亮點。大家也呼籲宜蘭縣政府、相關觀光推廣單位， 或是相關酒廠能主動出擊，把握這次宣傳宜蘭在地風光的難得機會，認為可以通過動漫 IP 把台灣的美食與文化推向國際。
事實上，本作在動畫化過程中，就曾因為非常考究的各種細節在台灣爆紅，像是完美還原台灣街景必備的「藍色防盜鐵捲門」、張景嵐手中拿著的華碩（ASUS）手機，以及引發台網口味論戰的日文版「蚵仔煎（牡蠣煎）」翻譯等，都展現出製作團隊和作者對台灣文化的理解。
其他人也在看
新／14年戀情畫下句點！崔秀英、鄭敬淏證實分手 退回同事關係
震驚！少女時代成員秀英、演員鄭敬淏愛情長跑14年，今（9）日被眼尖粉絲發現IG互相取消關注，根據韓媒報導，秀英方面回應證實，倆人14年的感情已經畫下句點。
小五女童留紙條「離家出走」定位在中部！媽心碎發文：快回家
高雄市仁武區9日驚傳一起學童失蹤案件，一名就讀國小五年級的女童，清晨被父母發現留下一張寫著「離家出走」的紙條後便不知去向，校方隨後也證實女童今日並未到校上課。面對突如其來的狀況，家長心急如焚，隨即向仁武分局警方報案求助。
不只美食！台灣「這日常」讓英國人傻眼：世界觀洗牌 眾人見1細節笑翻
台灣不僅擁有眾多美食，便利又高效率的生活環境，也讓不少外國人留下深刻印象。一名女子近日分享，來自英國的丈夫在台灣維修手機時，因店家一句充滿歉意的「可能要等一下」，意外受到巨大文化衝擊，貼文曝光後，引發網友熱議。
台灣芒果超強？這國居民買當地「無化學添加款」嘆：都沒味道
夏天到了，芒果產量也漸漸增多，台灣的愛文、金煌芒果不少人吃過後稱讚鮮甜。而印度也有產芒果，日前當地女子買了10公斤回家吃，這批芒果號稱天然、不含化學物質，外觀也漂亮，但她吃了後發現「一點味道都沒有」，回去找攤商反映，對方馬上退錢，讓她發文質疑當地農場的品質，以及主打「有機」的行銷標語。
只有3天假該國旅還是出國？網友狂推「這選擇」
生活中心／曾婕畇報導國旅與出國究竟哪個更划算、玩得更盡興，一直是許多人規劃假期時的熱門話題。近日有一名網友透露，自己即將轉換工作跑道，打算趁著離職後、到新公司報到前的空檔安排一趟旅行。不過由於真正能自由運用的時間僅剩3天，讓他苦惱究竟該選擇在國內走走，還是衝一波海外快閃行程。貼文曝光後掀起熱烈討論，不少人認為時間太短，就算飛日本或香港，也有不少時間耗在機場與交通上，不如留在台灣玩得更輕鬆。
流量婆媳1／小Call揪婆婆拍片創「百萬流量」！公開毛遂自薦搶商機
小Call在文中坦言：「現在大家都很少看電視了，所以我想要來脆上宣傳我自己。」她透露，近期與婆婆毛毛姐嘗試了許多家庭與婆媳相處的影片創作，成功在網路上凝聚了一群女性觀眾。雖然流量表現不錯，但看著合作信箱，讓她忍不住發問：「廠商爸爸媽媽是不是還沒看到我們？」事...
喊了多年「阿母」成永別 女星曝傅子純暖舉：親生兒女也做不到
八點檔演員傅子純日前因急性血癌驟逝，消息曝光後，演藝圈好友都難以置信。資深女星鍾佳蓁今（9）凌晨也分享傅子純生前和她擁抱的照片，更透露傅子純總是喊她「阿母」，更感嘆傅子純非常貼心，經常幫她按摩，悲痛說：「連自己真正的親生兒女也未必做得到」。
50歲許路兒「短髮上癮」！網狂讚：是大學生吧
娛樂中心／尤乃妍報導女星許維恩的大姊許路兒，擁有「不老女神」稱號，平時活躍於社群平台，經常分享生活近況。近日她透露，自從愛上短髮造型後便徹底「停不下來」，凍齡外貌搭配清爽俏皮髮型，讓不少網友驚呼「好好看，是大學生吧」。
「法拉利姐」奇蹟美照！大變韓系波浪長髮甜妹 網驚：看成全智賢
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導網紅「法拉利姐」張婷婷過去以詼諧形象活躍社群，常演出誇張的搞笑風格令人印象深刻，近年則應時下風潮轉往直播圈發展。昨...
昔峇里島悔婚！徐至琦遭爆秘戀郭鑫 她露面認：是對方主動
女星徐至琦外型亮眼出道多年，先前她曾上薔薔podcast節目透露一度曾跟舊愛論及婚嫁，還已經把賓客都邀請到峇里島，沒想到前一夜她反悔了，決定不要嫁，過程離奇，孰料如今她爆身邊有新歡，傳出是郭鑫。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
惡家長、霸凌生全踢鐵板！《鐵拳教育》紅遍32國 老師看完超有感
娛樂中心／巫旻璇報導韓劇《鐵拳教育》一開播便掀起熱烈關注。這部聚焦校園霸凌、恐龍家長、網路獵巫以及教師權益受損等社會議題的作品，不僅在南韓引發廣泛討論，還迅速衝上Netflix全球排行榜前五名，就連中東與南美等海外市場也掀起追劇熱潮，成為近期最受矚目的韓劇之一。
陸劇女神參加高考！遭爆「拒簽名合照耍大牌」 陸網全怒了：是來考試的
中國一年一度高考於7、8日登場，這場被視為決定學生升學命運的重要考試，吸引各界關注。因演出《墨雨雲間》打開知名度的17歲女星 艾米 ，今年也以考生身分走進考場，沒想到卻意外捲入爭議。
「兒16歲突中邪半夜哭喊找爸」曾出演傅子純出道作《後山日先照》 出家女星爆22歲未婚生子
46歲本土劇男神傅子純驟逝引發廣大網友不捨，連帶讓其當年的出道作品《後山日先照》再度成話題，而在這部經典戲劇中參與演出的同劇資深女星唐德惠，過去以火辣性感形象走紅，如今已轉變身分，以「子芸老師」及「傳蓮法師」的名號潛心修行。然而她日前竟無預警親揭塵封長達40年的家族祕密，首度公開承認在演藝生涯巔峰期，真實身分其實是一名單親媽媽。
獲報5mins後氣爆！新竹「受傷便當店員工」現況曝光 消防局長曝1事待查
新竹市東區高翠路一間新開幕的連鎖便當店，今（9）日凌晨3時許發生瓦斯氣爆，隔壁麵包店慘遭波及，裡頭年約65歲老夫妻被倒塌的磚瓦壓住，救出時已經沒有生命跡象，送醫不治；新竹市政府下午召開記者會，高虹安表示，在案發前現場就飄散瓦斯味，在案發前5分鐘接獲報案，但消防人員正在趕赴現場途中就發生氣爆，至於詳細氣爆原因待火調人員釐清，目前便當店員工仍因驚嚇「完全講不出話」。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
警專生炫技「白飯拋接旋轉」下秒撒滿地畫面曝！網一看怒了：浪費食物
畢業季到來，位於台北市文山區興隆路三段的臺灣警察專科學校，近日在社群網站上流傳一段引發爭議的影片。事發地點為警專校內的學生餐廳，當時正值用餐時段，有一群學生圍坐在餐桌旁用餐。然而，其中一名學生卻在眾目睽睽之下，把裝滿白飯的鐵碗當成玩具拋接嬉鬧，而一旁同桌的同學不僅沒有出言制止，甚至還拿出手機將嬉鬧過程錄下，上傳至限時動態上被轉貼至社群網站後，掀起討論。
昔4度合作傅子純 本土男星悲慟發聲！生前曾叮嚀：愛惜羽毛
演員羅子惟宣告閃電回歸劇組，有別於以往的形象，這一次他將以完全不同的全新角色登場，從頭到腳的造型皆煥然一新。面對極具挑戰性的新身分與緊湊的拍攝節奏，他坦言接到通知時「完全傻住」，但也期盼能讓觀眾看見跳脫以往的精湛演出，也談過談及傅子純。
情斷3年孫綻！米可白近況曝光 突公開「全新喜訊」：無比感動
女星米可白近幾年從兒童台姐姐轉型成為演員，精湛演技讓她榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面，日前雖然宣布分手交往三年的孫綻，不過米可白積極調整生活步調，今也分享即將加入劇組的好消息。蔡佩伶報導