日動畫爆紅，原作者想來台灣取材畫番外篇...粉絲網Call縣政府動起來

日本漫畫《上伊那牡丹 醉姿如百合》改編為動畫後在台灣爆紅，原作者「塀」，6 月 7 日於社群 X 上公開喊話，表示自己想去台灣出差，好為作品畫「台灣番外篇」，消息一出隨即點燃粉絲討論。這部以大學女生宿舍為背景、圍繞著微醺微甜日常展開的人氣改編動畫，目前正在熱播中，劇中各種台灣味的細節已多次成為社群焦點。如今原作者親自發文，讓粉絲呼籲政府主動出擊合作，把握宣傳機會。

漫畫作者表示想要來台灣出差。（圖源：上伊那牡丹 醉姿如百合 官方新聞圖）

由於動畫中受到許多粉絲喜愛的留學生角色「張景嵐」設定為台灣宜蘭縣出身，因此不少台灣粉絲在得知作者的創作意向後，都在熱情推薦宜蘭的知名地標，以及享譽國際的小吃。粉絲更指出，宜蘭還有世界級的製酒工藝、品酒體驗和博物館，與本作以的微醺調性契合，是作者取材時絕對不能錯過的素材。

廣告 廣告

除了宜蘭當地的美酒，台灣經典的芒果雪花冰、夜市，和在地特色的人情味，也都成為社群粉絲推薦的亮點。大家也呼籲宜蘭縣政府、相關觀光推廣單位， 或是相關酒廠能主動出擊，把握這次宣傳宜蘭在地風光的難得機會，認為可以通過動漫 IP 把台灣的美食與文化推向國際。

事實上，本作在動畫化過程中，就曾因為非常考究的各種細節在台灣爆紅，像是完美還原台灣街景必備的「藍色防盜鐵捲門」、張景嵐手中拿著的華碩（ASUS）手機，以及引發台網口味論戰的日文版「蚵仔煎（牡蠣煎）」翻譯等，都展現出製作團隊和作者對台灣文化的理解。