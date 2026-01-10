日動畫「莉可麗絲」台北特展吸人潮 (圖)

其他人也在看
江啟臣、楊瓊瓔角逐接棒台中 盧秀燕喊時間緊迫籲黨中央速定案
相較之下，民進黨早已拍板徵召立委何欣純投入2026年台中市長選戰，國民黨卻仍在提名機制上遲未定案，讓地方藍營基層焦慮升高。雖然黨中央預計於16日召開協調會，討論江啟臣與楊瓊瓔這場備受矚目的「姐弟之爭」，但相關方向與內容尚未對外說明。隨著百里侯選戰進入倒數不到一...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
遭指喬中華電信人事 陳玉珍：不隨之起舞
（中央社記者林長順、王承中台北9日電）有意參選台北市議員的馬郁雯與陳又新今天到台灣台北地方檢察署，告發中國國民黨籍立法委員陳玉珍涉施壓中華電信喬人事，涉貪污治罪條例等；陳玉珍說，不隨之起舞。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵
來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 1
太空衛星股暴走式上揚 00910「馬年」首周狂奔14%、站上50元
[Newtalk新聞] 美國總統川普再度點名航太衛星等產業必須加大投資力道、擴大資本投資，激勵中型太空衛星股價，2026 開年僅僅 5 個交易日，「Solactive 太空衛星指數」已大漲逾一成，在美股回檔之際逆勢上揚。 全台唯一以中型太空衛星股為投資主軸的ETF「第一金太空衛星」（00910）開年交易一周上漲 14.05%，今（9）日開盤高點衝上 50.2 元，收盤 50.1 元，上漲 2.08%，發行以來首度站上 50 元，漲幅超越台積電（2330）與台股槓桿型ETF，太空衛星產業正式進入「營收兌現元年」，市場預期，2026 年可望延續過去兩年的強勁漲勢再上攻。 2025 是太空衛星產業突破年，隨著具備實質毛利的通訊服務產業，技術商業化應用等，帶動衛星基建全面佈建，產業訂單升溫，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，2026 年開年太空衛星族群出現股價暴走，其中最強勢個股，像是美國從事自動地球衛星觀測的「衛星邏輯」（Satellogic），受惠取得高頻監控長約，及 NextGen 平台數據交效率超出預期，加上地緣政治緊張帶動主權衛星的強勁需求等，成為各國國防佈建重要合作對象。 另外新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳昭姿辭職書曝光 柯文哲親筆寫「需完成代孕法案」
民眾黨2年條款有例外，如今立委陳昭姿辭職書也曝光，上面前主席柯文哲還特別親筆備註「必須完成代理孕母法案，民眾黨會把法案當作優先法案推動」。就目前來看，除了陳昭姿以外，其他民眾黨立委都得遵循2年條款，包...華視 ・ 2 小時前 ・ 5
推普設親子館 林岱樺：盼讓高雄成為親子友善城市
林岱樺繼8日宣布延續並加碼陳其邁市長營養午餐政策後，9日再釋出育兒利多，提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
辣妹躺地「正對佛寺開腿」 僅穿比基尼曬太陽挨轟！
國際中心／江姿儀報導不少民眾出國度假前會事先查詢美食風景，不過常忽略了解當地風俗民情，以至於沒注意自身衣著穿搭是否適當。昨（8日）泰國臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」曬出清邁市中心的照片，驚見4名外國遊客僅穿比基尼，在佛寺旁曬日光浴，其中1名女子躺在草地雙腳正對寺廟。照片曝光後，清涼穿搭、隨興姿勢引發爭議，遭到泰國網友批評「極度不文明」。民視 ・ 21 小時前 ・ 1
輔信2025年營收成長4.5％ 2026年營運審慎樂觀
準系統廠輔信（2405）去年12月營收1.37億元，月減20.6%、年增10.6%，第四季營收4.56億元，季增2.3%、年增14.3%，2025全年營收17.42億元、年增4.5%。管理層對2026年營運發展持審慎樂觀看法，並將持續聚焦智慧零售、視訊監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屏東營養午餐是否免費 周春米：審慎評估中
（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）全台目前有4縣市營養午餐自費，屏東縣為其中之一。屏東縣長周春米今天表示，財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少約40億元，營養午餐是否免費需要審慎評估。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
民進黨台南市長初選黃金週末 兩陣營全力衝刺
（中央社記者楊思瑞台南9日電）民主進步黨台南市長初選民調預計於下週進行，明天是進入競爭尾聲的「黃金週末」，兩陣營全力衝刺，陳亭妃將以鐵馬行動深入大北門區，林俊憲則是在佳里區舉辦團結造勢大會。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機
雖然中央總預算仍在卡關，恐影響高市TPASS經費，但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作，在公車部分，即日起至115年3月8日止，推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動，參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「無」字引議論 國防部：內容不涉機密無須逐段標示
（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙
19歲龔姓男子於今日清晨7點56分，騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行，疑似因精神不濟未注意車前狀況，竟未發現道路有施工護欄，直接撞上圍欄，並以跨越方式飛過圍欄倒地，警消獲報後到場，發現龔男受傷但意識清楚，無酒駕情形，除將其送醫外，肇事原因待警方後續調查釐清。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
眼皮長黃色瘤別只靠醫美 醫師提醒恐是心血管警訊
（中央社記者沈佩瑤台北10日電）眼皮上發現影響美觀的「黃色瘤」，不少人是找醫美，但這其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」，若沒有從控制血脂根本做起，最嚴重恐引發心肌梗塞、腦中風等致命危機。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
基隆民宅火警 父女遭嗆昏送醫 (圖)
基隆市百五街公寓3樓住處10日凌晨1時發生火警，消防隊員獲報後將屋內1對遭嗆昏的趙姓父女送醫，現場燃燒面積約20平方公尺，起火原因待調查。中央社 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
與中國打交道不能心存幻想 石平：那是沒人性的政權｜#鏡新聞
正訪問台灣的日本參議員石平，今天（1/9）痛批中國共產黨是流氓沒有人性，因此跟中國打交道不能心存幻想，更認為中國所謂的「對話」，都是瓦解和欺騙對方的手段，像是歷史上兩次國共對話，受騙上當的都是當時的國民黨。而石平也特地接受鏡新聞獨家專訪，詳細精采內容，請鎖定今天（1/9）晚間8點的「有話鏡來講」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「加開零食會」陪邱議瑩夜市吃播 現場簽名會吸大批熱情粉絲
[Newtalk新聞] 立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨(8)日合體高雄市長參選人邱議瑩，在初選民調倒數前3天，選在高雄瑞豐夜市舉行戶外吃播、發放年曆，現場湧入大批熱情粉絲，光是簽名會就持續一小時半。不僅民眾跟邱議瑩爭相合照、自拍，喊「要跟未來市長合照」，還有人拿出邱議瑩的「政策白皮書」請她簽名，顯見她在年輕族群的高人氣。 活動過程笑聲不斷，立委沈伯洋更當場「自爆」體重直線上升的祕密。他笑說「我最近吃的東西，大概有80%都是議瑩姐餵的，另外20%來自楚茵，所以變胖真的不是沒有原因。」一句話讓現場笑翻，也展現彼此之間的好交情。 除了爆料體重祕辛，撲馬也許下心願，希望2026年能吃遍各縣市首長推薦的美食，笑稱「咖啡都來自陳瑩、食物來自議瑩姐，剛好都是未來的市長」，幽默發言引起支持者熱烈回應。 直播中也聊到沈伯洋陪同邱議瑩車掃的趣事。黃捷笑說：「撲馬最不擅長的事情就是車掃。」吳沛憶隨即加碼爆料，表示沈伯洋第一次車掃就是陪她跑行程，「我整路都在幫他介紹他是誰。」邱議瑩也接著笑說，自己下午同樣不斷向民眾介紹「這位是沈伯洋」，但發現有些人一聽到名字就立刻對著他揮手，現場氣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國新對外貿易法3/1實施 強化反制能力
（中央社記者張淑伶上海9日電）3月1日起，中國將實施新修訂的對外貿易法，其中強化了外國在貿易領域對中國制裁時，中方相應的反應措施；對於協助規避制裁措施的個人和實體，也會施以處罰。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
羽球／陳雨菲因傷退賽！無緣頂尖對決 安洗瑩晉級遺憾：期待再見面
超級1000等級馬來西亞公開賽，10日進行女單4強賽，世界球后安洗瑩將交手中國女將陳雨菲，這次頂尖對決成為關注焦點，然而賽前陳雨菲宣布因傷退賽，安洗瑩直接晉級決賽力拚戴資穎後3連霸紀錄，她也在社群表示遺憾聽到退賽消息，「我一直很期待和你的對決」，祝福早日康復。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言