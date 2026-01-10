中央社

日動畫「莉可麗絲」台北特展吸人潮 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

日本動畫「Lycoris Recoil 莉可麗絲」海外首展10日起在台北松山文創園區展出，首日即吸引大批人潮排隊。（木棉花提供）

中央社記者王寶兒傳真 115年1月10日

日動畫「莉可麗絲」台北特展吸人潮 日本動畫「Lycoris Recoil 莉可麗絲」海外首展10日起 在台北松山文創園區展出，首日即吸引大批人潮排 隊。 （木棉花提供） 中央社記者王寶兒傳真 115年1月10日
日動畫「莉可麗絲」台北特展吸人潮 日本動畫「Lycoris Recoil 莉可麗絲」海外首展10日起 在台北松山文創園區展出，首日即吸引大批人潮排 隊。 （木棉花提供） 中央社記者王寶兒傳真 115年1月10日

其他人也在看

江啟臣、楊瓊瓔角逐接棒台中　盧秀燕喊時間緊迫籲黨中央速定案

江啟臣、楊瓊瓔角逐接棒台中　盧秀燕喊時間緊迫籲黨中央速定案

相較之下，民進黨早已拍板徵召立委何欣純投入2026年台中市長選戰，國民黨卻仍在提名機制上遲未定案，讓地方藍營基層焦慮升高。雖然黨中央預計於16日召開協調會，討論江啟臣與楊瓊瓔這場備受矚目的「姐弟之爭」，但相關方向與內容尚未對外說明。隨著百里侯選戰進入倒數不到一...

CTWANT ・ 3 小時前發表留言

遭指喬中華電信人事　陳玉珍：不隨之起舞

（中央社記者林長順、王承中台北9日電）有意參選台北市議員的馬郁雯與陳又新今天到台灣台北地方檢察署，告發中國國民黨籍立法委員陳玉珍涉施壓中華電信喬人事，涉貪污治罪條例等；陳玉珍說，不隨之起舞。

中央社 ・ 1 天前發表留言
來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵

來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵

來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵

EBC東森新聞 ・ 5 小時前1
太空衛星股暴走式上揚 00910「馬年」首周狂奔14%、站上50元

太空衛星股暴走式上揚 00910「馬年」首周狂奔14%、站上50元

[Newtalk新聞] 美國總統川普再度點名航太衛星等產業必須加大投資力道、擴大資本投資，激勵中型太空衛星股價，2026 開年僅僅 5 個交易日，「Solactive 太空衛星指數」已大漲逾一成，在美股回檔之際逆勢上揚。 全台唯一以中型太空衛星股為投資主軸的ETF「第一金太空衛星」（00910）開年交易一周上漲 14.05%，今（9）日開盤高點衝上 50.2 元，收盤 50.1 元，上漲 2.08%，發行以來首度站上 50 元，漲幅超越台積電（2330）與台股槓桿型ETF，太空衛星產業正式進入「營收兌現元年」，市場預期，2026 年可望延續過去兩年的強勁漲勢再上攻。 2025 是太空衛星產業突破年，隨著具備實質毛利的通訊服務產業，技術商業化應用等，帶動衛星基建全面佈建，產業訂單升溫，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，2026 年開年太空衛星族群出現股價暴走，其中最強勢個股，像是美國從事自動地球衛星觀測的「衛星邏輯」（Satellogic），受惠取得高頻監控長約，及 NextGen 平台數據交效率超出預期，加上地緣政治緊張帶動主權衛星的強勁需求等，成為各國國防佈建重要合作對象。 另外

新頭殼 ・ 1 天前發表留言
陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「需完成代孕法案」

陳昭姿辭職書曝光　柯文哲親筆寫「需完成代孕法案」

民眾黨2年條款有例外，如今立委陳昭姿辭職書也曝光，上面前主席柯文哲還特別親筆備註「必須完成代理孕母法案，民眾黨會把法案當作優先法案推動」。就目前來看，除了陳昭姿以外，其他民眾黨立委都得遵循2年條款，包...

華視 ・ 2 小時前5
推普設親子館    林岱樺：盼讓高雄成為親子友善城市

推普設親子館    林岱樺：盼讓高雄成為親子友善城市

林岱樺繼8日宣布延續並加碼陳其邁市長營養午餐政策後，9日再釋出育兒利多，提出「一區一親子館」政見，盼讓高雄成為敢生、能養、親子友善的城市。

品觀點 ・ 1 天前發表留言
辣妹躺地「正對佛寺開腿」　僅穿比基尼曬太陽挨轟！

辣妹躺地「正對佛寺開腿」　僅穿比基尼曬太陽挨轟！

國際中心／江姿儀報導不少民眾出國度假前會事先查詢美食風景，不過常忽略了解當地風俗民情，以至於沒注意自身衣著穿搭是否適當。昨（8日）泰國臉書粉專「แฉเชียงใหม่ V2」曬出清邁市中心的照片，驚見4名外國遊客僅穿比基尼，在佛寺旁曬日光浴，其中1名女子躺在草地雙腳正對寺廟。照片曝光後，清涼穿搭、隨興姿勢引發爭議，遭到泰國網友批評「極度不文明」。

民視 ・ 21 小時前1
輔信2025年營收成長4.5％ 2026年營運審慎樂觀

輔信2025年營收成長4.5％ 2026年營運審慎樂觀

準系統廠輔信（2405）去年12月營收1.37億元，月減20.6%、年增10.6%，第四季營收4.56億元，季增2.3%、年增14.3%，2025全年營收17.42億元、年增4.5%。管理層對2026年營運發展持審慎樂觀看法，並將持續聚焦智慧零售、視訊監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力

自由時報 ・ 1 天前發表留言

屏東營養午餐是否免費　周春米：審慎評估中

（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）全台目前有4縣市營養午餐自費，屏東縣為其中之一。屏東縣長周春米今天表示，財政收支劃分法修正後，屏東相關補助款減少約40億元，營養午餐是否免費需要審慎評估。

中央社 ・ 8 小時前發表留言

民進黨台南市長初選黃金週末　兩陣營全力衝刺

（中央社記者楊思瑞台南9日電）民主進步黨台南市長初選民調預計於下週進行，明天是進入競爭尾聲的「黃金週末」，兩陣營全力衝刺，陳亭妃將以鐵馬行動深入大北門區，林俊憲則是在佳里區舉辦團結造勢大會。

中央社 ・ 1 天前發表留言
高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機

高雄推模範公車駕駛長選拔 投票可抽咖啡機

雖然中央總預算仍在卡關，恐影響高市TPASS經費，但市府仍不停止相關TPASS的活動與運作，在公車部分，即日起至115年3月8日止，推出「公車禮貌新運動-微笑上路，禮貌同行」115年模範公車駕駛長選拔活動，參與活動民眾就有機會抽中市值7990元nespresso咖啡機等大獎。

自由時報 ・ 1 天前發表留言

「無」字引議論　國防部：內容不涉機密無須逐段標示

（中央社記者吳書緯台北9日電）國軍今年1月正式實施「機密資訊精準標示」，未涉密的報告、簡報亦逐段標註【無】，引發各界議論。國防部今天表示，內容不涉及機密，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

中央社 ・ 22 小時前發表留言

未注意路況撞上施工圍籬飛越 幸無大礙

19歲龔姓男子於今日清晨7點56分，騎著機車沿大園區海港路往國際路方向直行，疑似因精神不濟未注意車前狀況，竟未發現道路有施工護欄，直接撞上圍欄，並以跨越方式飛過圍欄倒地，警消獲報後到場，發現龔男受傷但意識清楚，無酒駕情形，除將其送醫外，肇事原因待警方後續調查釐清。

自由時報 ・ 8 小時前發表留言

眼皮長黃色瘤別只靠醫美　醫師提醒恐是心血管警訊

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）眼皮上發現影響美觀的「黃色瘤」，不少人是找醫美，但這其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」，若沒有從控制血脂根本做起，最嚴重恐引發心肌梗塞、腦中風等致命危機。

中央社 ・ 8 小時前發表留言
基隆民宅火警　父女遭嗆昏送醫 (圖)

基隆民宅火警　父女遭嗆昏送醫 (圖)

基隆市百五街公寓3樓住處10日凌晨1時發生火警，消防隊員獲報後將屋內1對遭嗆昏的趙姓父女送醫，現場燃燒面積約20平方公尺，起火原因待調查。

中央社 ・ 8 小時前發表留言
與中國打交道不能心存幻想　石平：那是沒人性的政權｜#鏡新聞

與中國打交道不能心存幻想　石平：那是沒人性的政權｜#鏡新聞

正訪問台灣的日本參議員石平，今天（1/9）痛批中國共產黨是流氓沒有人性，因此跟中國打交道不能心存幻想，更認為中國所謂的「對話」，都是瓦解和欺騙對方的手段，像是歷史上兩次國共對話，受騙上當的都是當時的國民黨。而石平也特地接受鏡新聞獨家專訪，詳細精采內容，請鎖定今天（1/9）晚間8點的「有話鏡來講」。

鏡新聞 ・ 1 天前3
寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷

寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷

寒流來襲他想裝浴缸！ 網推「冬天洗澡神器」：躺地板也不會冷

EBC東森新聞 ・ 1 天前發表留言
「加開零食會」陪邱議瑩夜市吃播 現場簽名會吸大批熱情粉絲

「加開零食會」陪邱議瑩夜市吃播 現場簽名會吸大批熱情粉絲

[Newtalk新聞] 立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，昨(8)日合體高雄市長參選人邱議瑩，在初選民調倒數前3天，選在高雄瑞豐夜市舉行戶外吃播、發放年曆，現場湧入大批熱情粉絲，光是簽名會就持續一小時半。不僅民眾跟邱議瑩爭相合照、自拍，喊「要跟未來市長合照」，還有人拿出邱議瑩的「政策白皮書」請她簽名，顯見她在年輕族群的高人氣。 活動過程笑聲不斷，立委沈伯洋更當場「自爆」體重直線上升的祕密。他笑說「我最近吃的東西，大概有80%都是議瑩姐餵的，另外20%來自楚茵，所以變胖真的不是沒有原因。」一句話讓現場笑翻，也展現彼此之間的好交情。 除了爆料體重祕辛，撲馬也許下心願，希望2026年能吃遍各縣市首長推薦的美食，笑稱「咖啡都來自陳瑩、食物來自議瑩姐，剛好都是未來的市長」，幽默發言引起支持者熱烈回應。 直播中也聊到沈伯洋陪同邱議瑩車掃的趣事。黃捷笑說：「撲馬最不擅長的事情就是車掃。」吳沛憶隨即加碼爆料，表示沈伯洋第一次車掃就是陪她跑行程，「我整路都在幫他介紹他是誰。」邱議瑩也接著笑說，自己下午同樣不斷向民眾介紹「這位是沈伯洋」，但發現有些人一聽到名字就立刻對著他揮手，現場氣

新頭殼 ・ 1 天前發表留言

中國新對外貿易法3/1實施 強化反制能力

（中央社記者張淑伶上海9日電）3月1日起，中國將實施新修訂的對外貿易法，其中強化了外國在貿易領域對中國制裁時，中方相應的反應措施；對於協助規避制裁措施的個人和實體，也會施以處罰。

中央社 ・ 1 天前發表留言
羽球／陳雨菲因傷退賽！無緣頂尖對決　安洗瑩晉級遺憾：期待再見面

羽球／陳雨菲因傷退賽！無緣頂尖對決　安洗瑩晉級遺憾：期待再見面

超級1000等級馬來西亞公開賽，10日進行女單4強賽，世界球后安洗瑩將交手中國女將陳雨菲，這次頂尖對決成為關注焦點，然而賽前陳雨菲宣布因傷退賽，安洗瑩直接晉級決賽力拚戴資穎後3連霸紀錄，她也在社群表示遺憾聽到退賽消息，「我一直很期待和你的對決」，祝福早日康復。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發表留言