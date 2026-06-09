日勝生股東會 董座林榮顯宣示邁向「永續綠生活集團」

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日勝生今日舉行股東會，董事長林榮顯指出，面對AI產業崛起、超高齡社會來臨及全球淨零轉型趨勢，日勝生已由傳統建設開發商，逐步轉型為以「永續綠生活」為核心的跨域整合集團，聚焦TOD城市開發、康養社區、智慧水資源循環及公共建設等四大領域，布局下一階段長期成長動能。

日勝生旗下泰誠發展營造承攬「國立故宮博物院行政大樓及圖書館新建工程」，榮獲「國家建築金獎－公共建設優質獎」及「公共建設優質獎首獎」，並於2026年5月獲總統接見表揚，成為集團近年公共工程布局的重要代表作。

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故宮「行政大樓及圖書館新建工程」為「新故宮計畫」重要項目之一，由泰誠發展營造得標承攬，工程金額約4.9億元，包括地上三層行政大樓及地上兩層圖書館，總樓地板面積約2195坪。 全案導入綠建築、智慧建築及節能設計，並結合現代博物館數位化與研究功能需求。

林榮顯指出，故宮代表的不只是文化資產，更是台灣文化軟實力的重要象徵，企業參與故宮工程，不只是參與建設，更是在參與台灣未來百年文化工程。

核心本業方面，日勝生近年積極布局TOD（大眾運輸導向開發）城市更新案，策略已由過去單一建案開發，轉向城市核心節點經營。

目前包括台北館前都更案、台中捷運聯開案、高雄R17世運站聯開案，已形成北中南三軸布局。

其中，台北館前都更案日前完成33.94億元聯貸簽約，由臺灣企銀統籌主辦，並獲多家公股與民營銀行參貸，超額認貸率達126%。該案位於台北車站五鐵共構核心區，規劃27層A級智慧綠建築商辦，將導入5G智慧營運系統及低碳建築設計。

此外，高雄R17案總投資金額超過88.5億元，鄰近台積電楠梓廠區及左營高鐵站，被市場視為南台灣科技S廊帶的重要指標開發案。全案規劃包括21層產業辦公大樓、18層企業住宅及京站商場，並將透過空橋系統串聯捷運站體。

除TOD開發外，日勝生近年亦積極切入高齡健康與康養住宅市場。其中，「三芝日初不老莊園」預計今年分期完工，全案導入健康監測、智慧定位、緊急照護與社區共融設計，建構結合居住、照護與健康管理的優質康養社區。

林榮顯表示，未來高齡住宅將不再只是單純的住宅產品，而是持續性的健康服務平台；將銀養科技與健康服務深度整合，將成為下一波長期內需市場的核心動能。

在水資源與循環經濟布局方面，日勝生旗下寶鼎再生水今年4月正式啟用「桃園北區再生水中心」，為北台灣首座AI智慧化再生水示範廠。

目前日勝生累計於桃園水務建設投資已超過175億元，用戶接管突破17萬戶，下水道管網超過170公里。

未來桃園北區再生水系統完工後，每日供水量將達11萬CMD，成為北台灣最大再生水廠，將支援科技與產業園區穩定供水需求。再生水已不只是環保工程，而是科技產業與城市韌性的基礎建設。

展望未來，林榮顯表示，日勝生將持續深化ESG治理、智慧建築、低碳建築、AI管理及循環經濟技術，建立具規模化、可複製與長期現金流特性的永續城市模式。未來50年，城市競爭將不再只是GDP，而是需要提供更永續、更健康、更有韌性的生活系統。

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