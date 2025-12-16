日北大東島防空雷達設施 明年動工

記者賴名倫／綜合報導

日本《共同社》報導，日本防衛省沖繩防衛局15日和沖繩縣北大東村簽署土地租賃協議，預定自明年初起動工興建設施，以便後續由航空自衛隊派遣移動警戒隊機動雷達車進駐，加強監控中共海空軍力動態。

防衛省曾於去年6月赴當地村公所舉行說明會，獲得北大東村村長鬼塚三典正式同意租借村有地。後續將根據本次簽署租賃協議，在北大東島東北部與南部合計約11公頃土地上，興建營房、裝備設施與倉庫，以便讓約30名自衛隊員部署當地，操作機動雷達車執行監控任務，提升自衛隊對西南島嶼東部區域「空白帶」的狀況覺知能量。

報導指出，北大東島位於沖繩本島以東約360公里處，為東海進出西太平洋的必經之地，具有重要戰略地位。有鑑於俄羅斯與中共軍機近日曾穿越宮古海峽進行聯合空中演訓，且共軍航艦打擊群曾於本月初在周邊海域演訓，其戰機還兩度以雷達照射監控的自衛隊戰機，凸顯擴張威脅日益增高；因此未來機動雷達車進駐後，也可望提升自衛隊監控能量，加強掌握共軍機艦動態。

防衛省明年初將在沖繩北大東島整建設施，並派遣機動雷達車進駐，加強監控共軍動態。圖為空自同型雷達車。（取自自衛隊「X」）