日北海道大棕熊暴衝！後方懸崖「駕駛嚇打錯檔」影片曝

國際中心／徐詩詠報導

日本近期受到氣候變遷與食物短缺影響，導致原本棲息於山區的黑熊、棕熊紛紛下山進入人類生活區覓食，進而發生多起意外事件，造成部分民眾傷亡。如今在北海道境內，又出現一起棕熊暴怒追車的驚險畫面，駕駛人一度被嚇到打錯檔，影片曝光後也意外引發網友熱議。

北海道歌志內市23日前發生一起熊追車事件，一名女駕駛原本開車行駛在路面上，途中突然遇到 1 大 2 小、共 3 頭熊疑似在覓食。約 2 公尺長的母熊撞見車輛後，為了保護幼熊，當場朝車子衝過去，讓駕駛嚇得急忙想倒車並尖叫：「好可怕！牠要衝過來了！」副駕駛座的女兒也問道：「要不要打給警察？」

北海道歌志內市23日前發生一起熊追車事件。 (圖／翻攝X）

所幸，母熊在認定汽車已離開牠的威脅範圍後，便沒有再繼續追趕。駕駛事後受訪表示，自己在當地住了 46 年，第一次遇到大熊。她回憶說：「遇到熊當下太害怕了，倒檔打不進去，一下子打到空檔，一下又打錯檔。」加上後方就是懸崖，若熊持續追趕恐怕會無路可逃。

面對大熊來襲，女駕駛嚇得急忙倒車。 (圖／翻攝X）









