日升息預期升溫！意外點燃房市行情 這檔早就卡位等行情

國泰日本不動產(009817)連結基金追蹤日本東證REIT指數，成分股涵蓋所有於東京證交所上市的J‑REITs，包含辦公室、飯店、百貨商場、物流、資料中心等多元產業類型，將日本最具增值潛力的商圈、辦公園區等優質地段納入投資版圖，是全台首檔聚焦日本不動產的台日跨境ETF。（圖／翻攝自pexels）

日本又要升息了嗎？日本最新CPI指數即將公布，由於日本11月消費者物價指數(CPI)年增率達2.9%，創下連續44個月高於2%目標，導致日圓持續走弱，日本銀行更難控制通膨，日銀在去年底雖已調升政策利率1碼至0.75%，但不排除今年仍隱含升息空間。即便如此，日本不動產憑藉旺盛的需求，以及其作為實物資產的保值能力深受投資人青睞，吸引國內外資金池持續流入。國泰投信指出，在台投資人可善用現正募集的國泰日本不動產(009817)積極搶進日本不動產蓬勃的增值機會，小資族也可享有低門檻布局機會。

國泰日本不動產(009817)基金經理人游凱卉表示，在眾多房產類別中，日本辦公室類資產在去年Q1至Q3期間呈現供不應求態勢，總交易額達2.15兆日圓，年增80%，主要受惠於日本不動產投資環境仍保持相對寬鬆、加上銀行並未收緊放貸，為核心地區的房市持續增添柴火；游凱卉補充，東京的頂級商用辦公大樓空置率與2024年同期相比出現大幅下滑的趨勢，從4%降至1%、全東京商辦的空置率也同步回落至2.1%，創連8季度調降紀錄；且租金方面不減反增，頂級商辦平均租金創2007年以來最大增幅達，同期增長11.2%，且有機會在今年持續出現2位數以上的增長，後市可期。

在升息環境下，儘管日本不動產市場仍受強勁需求支撐，但投資人依然需面對勞動力短缺、建材成本上漲等潛在風險，如何避開增值空間有限的區域，並掌握具備更高報酬機會的精華地段，成為許多海外投資人亟欲了解的投資課題，建議此時可透過009817參與日本不動產市場。009817連結基金追蹤日本東證REIT指數，成分股涵蓋所有於東京證交所上市的J‑REITs，包含辦公室、飯店、百貨商場、物流、資料中心等多元產業類型，將日本最具增值潛力的商圈、辦公園區等優質地段納入投資版圖，是全台首檔聚焦日本不動產的台日跨境ETF，使投資人可透過一檔ETF，一次掌握日本不動產市場的成長動能與未來行情，輕鬆參與資產增值機會。

