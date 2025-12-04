日半年撲殺近6千頭熊！札幌餐廳推「法式熊肉料理」

北海道有餐廳主廚把危機變轉機，大膽推出「法式熊肉料理」。（示意圖／AI生成）





日本熊害頻傳，撲殺數量已經創下歷史新高！據統計，今年在半年內已經撲殺將近6千頭熊，比去年一整年還多，如何處理龐大的熊屍體也成為嚴重的社會問題。北海道有餐廳主廚把危機變轉機，大膽推出「法式熊肉料理」，用高超廚藝去除腥味，肉質還變得超軟嫩，讓老饕讚不絕口。

五分熟肉排，淋上特調醬汁，美味法式料理端上桌。

北海道民眾：「還以為口感會更硬，沒想到好軟嫩，火侯掌握得很好味道很棒，完全不知道熊肉吃起來能這麼好吃。」

札幌有法式餐廳推出熊肉料理，煎過之後加入迷迭香等香料，再放入烤箱讓熊肉口感變柔和，而在東京這家野味餐廳，還推出冬季大受歡迎的熊肉火鍋。

東京店員：「左邊是亞洲黑熊肉，右邊是棕熊肉。」

這對小情侶點了熊肉拼盤，初次品嘗味道如何呢。

東京民眾：「非常好吃，口感很彈牙。」

仔細看瘦肉上是滿滿油花，老闆說熊在冬眠前會囤積脂肪，很多顧客會為吃這美味油花而上門，而熊肉味道還會因為熊吃的食物有所不同，若多吃水果脂肪甜味會提升，若多吃堅果熊肉就會濃郁，日本各地出現各式熊肉料理，甚至有網友看到超市賣起整隻帶毛熊掌，一隻要價約台幣1萬2，讓網友大開眼界，會這樣正因為今年日本熊害頻傳，光是今年四到九月，全國獵殺將近6千頭熊，半年來的數字已超過去年一整年。

北海道加工廠員工：「這塊是熊肉它特別大。」

北海道這間鹿肉加工廠被迫開始處理熊肉，今年送到來的熊就有46頭，是去年2倍以上，因為熊肉肢解加工手續複雜，加上人手空間都有限，一天最多只能處理3頭，各地無法處理變成食用肉的只能被迫燒掉，也成為急需解決的一大課題。

