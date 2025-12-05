日半年撲殺6千頭熊屍體難處理 野味餐廳推熊肉料理

街道、住宅區、農用道路上，日本全國從4月開始各地陸續傳出野熊出沒，到了9月、10月，野熊蹤跡更是頻繁出現在民眾的生活圈中，讓日本當局陸續祭出「緊急持槍狩獵」，以及允許員警在必要時刻可用步槍抓捕野熊的政策。

儘管在員警和獵人的獵捕行動下，維護了各地民眾的生活安全，但遭到獵殺的野熊屍體處理，卻成了各地方政府頭痛的問題。因為依法規定，熊的屍體不能埋在土裡，只能分解後當成一般家庭垃圾，送進焚化爐燒掉。

北海道獵友會獵人道下志郎指出，「要分解屍體的條件很嚴格，不論野鹿還是野熊，北海道政府規定要分割成10公分大小的肉塊燒掉，如果野熊重200公斤，就得分割成很大的數字。」

日本政府統計，從4月到10月底的過去半年，全國撲殺的野熊達到5983隻，對比去年1年總共撲殺5136隻，相當於數量翻倍，但在焚化爐有限的情況下，根本無法消化這麼多。為了協助處理野熊屍體，札幌有法國餐廳推出限量的熊肉料理。

札幌法式餐廳大廚藤本清說明，「現在放在熊肉上的是百里香，一般會用百里香或迷迭香調味，利用香草氣味能稍微緩和肉腥味，讓顧客更容易食用。」

在廚師撒上香草與醬料後，經過煎烤的熊肉排看起來美味無比，而顧客也對料理讚不絕口。餐廳業者期望，能將熊肉發展成北海道的特有料理。

札幌法式餐廳消費者說道，「野熊肉給人印象應該是更硬一些，但吃起來卻很柔嫩。」

此外，還有鹿肉加工廠也增加處理野熊的量，達到46隻，是去年的2倍以上。只是因為野熊太大，處理起來費時費力，加上員工不熟悉熊肉分解的刀工，一天最多只能處理3隻。

食品加工工廠廠長三谷晴基表示，「因為處理過的野鹿很多，所以職員們能很快記住分解方式，但是野熊處理的數量少，所以很難把這樣的刀工傳承下去。」

只是流入食品市場的熊肉還是少數，多數野熊依舊要靠焚化爐解決。

北海道福島町曾經在去年，花費1億日圓裝設了「有害鳥獸的減容化處理設施」，可以將野生動物遺體放進設施中，加上碳化的櫻花樹碎片，跟有微生物附著的耐高溫稻殼後，灑上水跟麥麩進行高溫加熱、攪拌，之後動物屍體就會產生化學反應分解成水跟二氧化碳，能更快加速處理速度。

