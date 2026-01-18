日印攜手 改善稀土、關鍵礦產供應鏈韌性

記者廖子杰／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充16日訪問印度，與該國外交部長蘇傑生舉行會談，除就當前印太區域情勢交換意見，且同意持續深化經濟與安保領域合作，兩人也宣示將攜手合作，改善稀土與關鍵礦產供應鏈韌性。

日本「共同社」報導，茂木敏充在外長會談中開宗明義表示，日本將秉持實踐「自由開放印太」（FOIP）構想，與作為重要區域夥伴的印度，持續就增強安全合作和擴大交流層面推動穩健進展；而蘇傑生也予以正面回應，強調將與日本合作列為最優先事務，當前正「面臨不確定性加劇的國際形勢」，因此印日兩國應對國際秩序承擔更多義務與責任。

鑑於中共近期數度無預警發布出口稀土管制措施，意圖遂行經紀脅迫，因此兩位外長也確認將啟動由私人企業主導的「經濟安全保障對話」框架，為半導體和稀土等關鍵戰略物資，發展與確立多元供應鏈，降低對「中」進口依賴；此外也同意建立工作層面的戰略對話機制，在人工智慧（AI）領域加強合作，共同提升競爭力，推動技術創新與經濟增長。

茂木敏充（左）16日赴印度訪問並與蘇傑生會晤，宣示加強兩國經濟安保領域合作，推動稀土供應鏈韌性。（取自日本外務省網站）