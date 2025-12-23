日參議員推修法「日本戶籍可寫台灣」 林佳龍致謝：讓台灣人感到光榮

台北市 / 武廷融 綜合報導

外交部長林佳龍昨(22)日接見「日本參議院TY會台灣訪問團」日本參議員瀧波宏文一行，林佳龍表示，「台灣女婿」瀧波宏文推動修戶籍法，讓台灣人在日本的證件上從原先的「中國台灣省」，改為「台灣」。林佳龍也表感謝，「能以台灣人的名義登記戶籍，不只是一項制度的調整，更是對我們台灣人身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。」

日本參議員瀧波宏文率領「TY會」成員訪台，包括參議員小林一大、鈴木大地及宮本和宏一同前來。林佳龍發文說明，「TY會」是由瀧波參議員與前參議員吉川有美共同創立，名稱取自兩人姓氏的羅馬拼音，更巧妙寓意「台灣（T）友好（Y）會」。多年來，持續以實際行動推動台日各項交流合作。

林佳龍提到，瀧波參議員的夫人是土生土長的台灣人，當年兩人在日本登記結婚時，夫人的國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓他深刻體會戶籍制度對台灣的不公。也因此，他積極推動修法，並在法務省研議修法時推了一把，成為關鍵的力量之一。

林佳龍說，一路走來，瀧波參議員始終以務實的方式支持台灣，不僅展現對台灣的重視，也映照出他與夫人對台灣的深厚情感，讓台灣人由衷感到溫暖。林佳龍也特別向瀧波參議員表達感謝，他認為「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不只是一項制度的調整，更是對我們台灣人身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。

此外，隨行來訪的小林參議員也和林佳龍交換許多深化台日關係的想法，特別是在「運動外交」方面，運動選手出身的鈴木參議員，就十分期待推動台日游泳交流；而曾以自行車環台的宮本參議員，也分享他如何以自行車觀光帶動地方創生、振興在地經濟。

林佳龍強調，他由衷感謝四位參議員，謝謝他們真心熱愛台灣，並從不同領域、用不同的行動支持台灣，為台日友好注入更多活力，讓我們得以一起深愛台灣、守護台日情誼。

