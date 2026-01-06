日參議員石平今訪台！台灣基進：該譴責的是中國專制政權

即時中心／温芸萱報導

日本參議員石平今（6）日上午抵台，並在松山機場表示「台灣就是一個獨立的國家」，不畏中國制裁與禁止入境。台灣基進、台聯黨、台灣國等政黨及團體到場迎接。台灣基進主席王興煥表示，石平到訪象徵三大意義：證明台灣獨立、彰顯台日緊密關係，以及尊重國籍與身份認同。代表參選台北港湖的吳欣岱也指出，石平不畏中國威權，捍衛民主自由，彰顯台灣與威權中國的根本差異，並呼籲譴責壓迫人民的專制政權。

被中國制裁、禁止入境中國的日本維新會參議院議員石平日前宣布將訪問台灣，強調若能踏上台灣土地，證明台灣與中國互不隸屬。石平議員今日上午抵達台灣松山機場，並接受媒體訪問時表示，「台灣就是一個獨立的國家」。包括台灣基進、台聯黨、台灣國等政黨與團體皆到場迎接。

台灣基進黨主席王興煥在記者會指出，石平議員的到訪象徵三份重要意義。首先，他不畏中國禁止入境的威脅，毅然來台，證明台灣確實與中國無關，具有獨立性。第二，他的到訪見證台日之間「一方有事，雙方有事」的緊密關係。王興煥表示，石平因批評中國威脅論遭制裁，中國企圖突破第一島鏈、改變印太秩序的意圖國際皆知，台日兩國的生存均受中國威脅，這種關係非單向，而是連動存在。石平訪台，也代表日本在國家與印太地緣政治利益上的選擇。

第三份意義則關乎身分認同，王興煥指出，石平是中國裔日本籍，但中國以血緣論攻擊他為「漢奸」，忽略其日本國民身份。他強調，「台灣人」概念不以血緣論定，而以國籍與土地為界。台灣民族是所有持國籍者的共同體，但不允許泛中華主義的話術分化認同。石平是日本籍就是日本人，台灣人是台灣籍，血緣勒索國家認同是欠缺文明的行為。

代表台灣基進參選台南永康的吳依潔表示，石平議員不畏中國威權來訪，展現台日友好關係的重要意義。她指出，中國官方稱石平為叛國賊、漢奸，但對其青年時期曾努力參與中國民主運動的經歷刻意隱瞞。石平原希望中國能民主自由，但中國卻以專制方式壓制人民，甚至發生天安門事件，讓他徹底失望。吳依潔強調，「是中國遺棄了他，不是他遺棄中國」，真正該反思的是掌權者，而非底層人民。石平歸化日本，是出於對民主理念的追求，並將理想轉化為行動，投入日本政壇，成為反抗中國威權的倡議者。台灣人尊敬這種奮力對抗惡勢力的實踐者，也希望與他成為盟友。

代表台灣基進參選港湖的吳欣岱指出，在民主的台灣，人民擁有言論自由、思想自由與選擇身份認同的自由，這些普世價值正是台灣最珍惜的核心，也與威權中國形成根本差異。她批評中國對因失望而離開祖國的人民施以人身攻擊與抹黑，真正應譴責的是為維護專制政權而壓迫人民的加害者。吳欣岱指出，國台辦官員、習近平政權，以及在外抗議的新黨侯漢廷等，才是真正背棄人民自由與人權、維護腐朽專制體制的中國敗類。





