日參議員石平喊台灣非中國一部分 小粉紅氣瘋：叛國者必亡

政治中心／劉宇鈞報導

石平（圖）的言論讓中國官方及中國網友們氣得跳腳。（圖／翻攝畫面）

被中國禁止入境、日本維新會中國裔參議員石平6日抵台，他發表談話時說，台灣絕不是中國的一部分，台灣就是台灣。相關言論不僅讓中國官方跳腳，更讓中國社群上的小粉紅們氣炸。

石平表示，當他踏上台灣的國土後，感到非常高興且激動，中華人民共和國政府對他進行制裁、不讓他進入中國國境，如今他順利進入台灣國境，這就充分說明，中華人民共和國和中華民國是完全不同的兩個國家。

石平認為，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，台灣絕對不是中國的一部分，台灣和中華人民共和國沒有關係，他此行到台灣，就是要說明這點，也要告訴世界，台灣就是獨立的國家。

對於石平的說法，中國外交部發言人毛寧6日痛批，「宵小狂言不值一評」；國台辦發言人陳斌華今（7）日被問及相關問題也開嗆，「宵小之輩的胡言亂語，不值一評」。

石平發表談話的片段在微博上引起中國網友討論，紛紛留言稱「明天就封台，所有飛機別飛出來了」、「你還有臉說中國話」、「圍台就不能放它回去」、「叛國者必亡」、「取消漢語資格」、「忘恩負義」；但也有人力挺石平，大讚「正義之言，支持石平議員的態度」。

