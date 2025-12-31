日參議員石平將訪台：證明台灣是獨立國家

▲日本參議員石平。（圖／翻攝自X@liyonyon）

[NOWnews今日新聞] 歸化日本籍的日本參議員石平，過去以來以堅定的反共立場聞名。石平在社群平台上透露近日將會訪問台灣，並表示自己被中國政府制裁禁止入境，透過入境台灣證明台灣是一個獨立的國家。

根據日刊體育報導，日本維新會參議員石平31日在社群平台X（舊稱推特）上發文表示，計劃將在明年（2026年）初訪問台灣。他表示，此次訪台行程有兩大目的，首先是為了因應即將召開的國會，與台灣方面相關人士就明年台灣海峽局勢，以及日台防衛合作強化的可能性進行意見交流。

石平進一步稱：「另一個目的，是藉由遭到中國禁止入境的我本人進入台灣，來證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」

石平於1962年1月31日在中國四川成都出生，並於2007年取得日本國籍。今年7月，他代表日本維新會參加參議院選舉並首度當選。同年9月，中國政府以其過去曾參拜靖國神社等理由，公開宣布對其採取禁止入境及凍結在中國境內資產等制裁措施。

