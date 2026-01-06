日參議員石平抵台入境：即證中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同的國家

日本參議員石平巧妙地以自身「被中國拒絕入境」但「順利進入台灣」的實務經歷，反證台灣擁有獨立主權。（圖片來源／ 印太戰略智庫提）

日本參議員石平今（日）飛抵台北松山機場，展開為期四天的訪問行程。針對其長期遭中華人民共和國列入制裁名單一事，石平在機場發表簡短演說時，巧妙地以自身「被中國拒絕入境」但「順利進入台灣」的實務經歷，反證台灣擁有獨立主權，並直言台灣與中國大陸政權「沒有一毛錢的關係」。

日本參議員石平被中國拒絕入境，但可以來台灣

石平在抵達機場大廳時神情愉悅，面對在場媒體與支持群眾展現高度熱情，台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨和團體的相關人士也到機場迎接石平參議員來台灣，台灣國理事長陳峻涵為他戴上台灣與日本友好的胸章，他表示，在台灣四天都會戴著此胸章，表達台日友好的關係。他在致詞開場表示，能以此身分踏上台灣國土感到非常激動。

他指出，北京當局對其實施制裁，嚴格禁止他過境或入境中國；然而，今日他卻能暢行無阻地通過中華民國國境，這本身就是一個最具說服力的政治宣示。

以實際行動證明，台灣與中國政權「沒有一毛錢的關係」

「這充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同的國家」，石平語氣堅定地強調。他進一步闡述，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是台灣，台灣就是中華民國」，與對岸的中國政權在管轄權上毫無瓜葛。他表示，此行首要目的便是透過親身實踐，向國際社會傳遞「台灣是一個獨立國家」的清晰訊號。

現場有媒體提及，中國外交部此前曾公開批評石平的言論是「不值一提的醜陋行為」。對此，石平回應道：「他不提就不提，他愛提不提，我無所謂。」顯示其對於北京方面的負面評價毫不在意。

將和台灣各界交流

針對接下來的訪台規劃，石平透露將在台灣停留四天。他表示，證明「兩岸互不隸屬」的政治宣示已在他入境的那一瞬間達成，接下來的重點將放在實質交流。他計畫與台灣各界人士進行廣泛磋商，致力於加強日台雙邊友誼與合作關係。石平最後也向台灣民眾表達謝意，期盼此行能取得豐碩成果，並與台灣友人們共度愉快的時光。

