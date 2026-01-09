日參議員石平拜會林佳龍：台灣已在國際民主大家庭中被看見

中裔日籍參議員石平拜會外交部長林佳龍，肯定我國「德不孤，必有鄰」已被國際社會看見。（圖／林佳龍臉書）

受制裁的中裔日籍參議員石平成功抵台，狠狠打臉陸方的一中言論。而石平訪台期間，也拜會外交部與部長林佳龍會見，雙方針對台日共同守護民主與印太和平有相同共識，石平也表態，他相信台灣「德不孤，必有鄰」，台灣是成熟的民主社會，並已在國際民主大家庭中被看見、被肯定。

外交部長林佳龍8日接見日本參議員石平率領的訪問團，歡迎石平參議員訪問台灣，雙方並一同前往總統府參觀常設展。石平參議員近日遭到中國制裁，但仍在日前順利抵台，今日將應邀參與研討會。

林佳龍指出，石平參議員是日本首位出生於中國、後歸化日本籍的國會議員，他與石平交流時倍感親切，雙方同為 1960 年代出生、1980 年代見證台灣與中國走向不同道路的世代。台灣在無數前輩的前仆後繼下，走上民主化的道路；中國則在1989年的六四事件血腥鎮壓，扼殺民主運動，這段歷史背景也成為石平離鄉的重要原因。

他轉述石平參議員於會中提到，相信台灣「德不孤，必有鄰」，台灣是成熟的民主社會，並已在國際民主大家庭中被看見、被肯定！

林佳龍也向石平說明，外交部以「價值外交」與「經濟日不落國」為基礎，推動「總合外交」；相較中共慣性將觀光與產業武器化，台灣選擇以共同價值與世界交朋友，並與理念相近夥伴攜手維護區域安全，同時深化經濟與科技合作，強化可信賴的供應鏈韌性。

台灣長期面對中國的文攻武嚇與各式混合戰威脅，已逐步建立更強大的韌性與應對能力，也願意將相關經驗分享給民主夥伴國家。雙方並就多項台日合作議題深入交換意見，林佳龍亦感謝日本政府在中國於台海周邊進行軍事演訓時，公開表達關切，並在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。

