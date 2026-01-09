日參議員石平訪台演講 游智彬鬧場舉牌嗆＂漢奸＂被架離

政治中心／綜合報導

日本參議員石平，抵台第四天，行程馬不停蹄，除了一早拜會立法院，下午也出席研討會，演講"如何和中國打交道？"沒想到新黨的游智彬竟現身鬧場，朝著石平大吼大叫，場面一度混亂，不過游智彬也沒討到便宜，當場被架出場外。









日本參議員石平訪台演講 「他」鬧場舉牌嗆漢奸被架離

新黨副秘書長游智彬（左二）手持＂漢奸＂標語 鬧場印太戰略智庫舉辦的論壇（圖／民視新聞）





新黨副秘書長游智彬：「我來辯論的，（出去出去），我來捍衛釣魚台。」

高舉"漢奸"手板衝進會場，衝著日本參議員石平，大聲咆哮，新黨副秘書長游智彬，下一秒遭大陣仗，推出場外。

廣告 廣告

黑衣男子，把游智彬一個往後推，摔倒在地壓制，一旁有人看不過，全都圍上去，雙方情緒激動。

新黨副秘書長游智彬vs.西門町台獨大旗隊創隊長李文賓：「台灣有言論自由嗎？，（你這叫作搗蛋），你才搗蛋，（你就是搗蛋），（你就是共匪的幫手）。」

突如其來的鬧場，好巧不巧，台上當時正在講"共產黨認知戰"，民進黨立委沈伯洋，當場開酸。

立委（民）沈伯洋：「剛剛我們可以看到一個，（共產黨認知戰）完美的範本。」





日本參議員石平訪台演講 「他」鬧場舉牌嗆漢奸被架離

日本參議員石平主講＂如何和中國打交道＂ 他呼籲台灣人別認為中國統一台灣還能享有自由（圖／民視新聞）









石平來台5天4夜，行程滿檔，最後一場公開行程，主講"如何和中國打交道"？是否該簽和平協議？他話說得直接。

日本維新會參議院議員石平：「你跟流氓簽協定有什麼意義，如果還有台灣人要幻想，即便是被中國統一了，有一國兩制，照樣能夠享受自己的自由，那也是不可能的。」

台大榮譽教授明居正：「有人講說台海發生什麼事情，關日本什麼事？，講這話的人，缺少最基本的國際觀，台灣今天有事情的話，影響到世界每個角落。」

同一天，石平也現身立法院拜會，多名綠營立委到場交流，成了另類同學會。

立委（民）王定宇：「我們今天有一個中國制裁同學會，不過他（沈伯洋）比較嚴重啦，他現在等級比我們高一點，他現在是全球通緝。」

日本維新會參議院議員石平：「在日本我是唯一一個，被中國政府制裁的議員，這說明我們日本國會還不夠努力，我也希望我們日本國會，將來繼續努力，繼續多幾個被中國政府制裁的議員。」





日本參議員石平訪台演講 「他」鬧場舉牌嗆漢奸被架離

台大榮譽教授明居正也出席演講（圖／民視新聞）









不甩中國制裁，石平沒在怕，這趟台灣行，戰力滿點。

原文出處：日本參議員石平訪台演講 「他」鬧場舉牌嗆漢奸被架離

更多民視新聞報導

訪立法院變＂中國制裁同學會＂ 石平：日本國會要加油

陪同石平赴總統府看展 林佳龍：台日攜手守護民主與印太和平

不甩中國制裁！石平狠嗆「史上最凶惡的極權」：將推台日國防合作

