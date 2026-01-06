日參議員石平訪台 直言台灣不是中國一部分

日本維新會參議員石平。(石平X)

日本參議員石平今(6)日抵達台北松山機場，發表談話時明確指出，自己踏上台灣國土，本身就充分證明中華人民共和國與中華民國是完全不同的國家，強調「台灣絕對不是中國的一部分，台灣就是台灣」。相關言論引發關注。





石平此次應印太戰略智庫邀請來台出席研討會，上午搭機抵達台北。談及來台心情，他表示感到非常高興與激動，並指出自己長期遭中國政府制裁、禁止入境中國，卻能順利進入台灣，正好說明台灣與中國在國家主權上的本質差異。

廣告 廣告





石平進一步表示，台灣就是中華民國，與中華人民共和國毫無隸屬關係，他此行的重要目的之一，就是向國際社會說明台灣是一個獨立存在的國家。對於中國外交部日前回應其涉台言論「不值一提」，石平則直言回應，「愛提不提，我無所謂」。





石平出生於中國，1988年赴日留學，北京大學哲學系畢業，因六四事件決定與中共體制決裂，2007年歸化日本並取得日本國籍。去年7月參議院選舉中，他以日本維新會候選人身分首次當選，成為中國出身的日本國會議員之一。