日台交協會長親自來台簽2MOU：有人試圖改變現狀但台日是珍貴友人

日本台灣交流協會會長隅修三（左）曾於今（2025）年9月訪台，近期又再度訪台簽署2份台日合作備忘錄。資料照。楊文琪攝



台灣日本關係協會與日本台灣交流協會（日台交協）今（12/4）日在台北舉行「第49屆台日經濟貿易會議」，日台交協由隅修三擔任團長，親自來台簽署2份備忘錄，並在致詞時表示，有人試圖以武力或威脅的手段單方面來改變現狀，在這個情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人。

台灣與日本每年輪流在台日雙邊舉行「台日經濟貿易會議」，今（2025）年輪到在台舉辦。日本首相高市早苗近期發表「台灣有事」的言論後，中日雙邊仍為此交鋒，此刻隅修三親自來台，與台灣日本關係協會會長蘇嘉全共同簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」。

廣告 廣告

隅修三於今年6月接任會長，他首先表示，現在國際環境動蕩不安，前途發展情勢難測，國際貿易體系如今卻面臨日益緊張的局面，甚至有人試圖以武力或威脅的手段單方面來改變現狀，「而在這個情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人。」

自從日本遭到中國以禁運水產、減少航班等經濟制裁後，台灣政界與民間發起挺日本的行動。隅修三分享，截至今年10月為止，台灣赴日遊客的人次已累計超過560萬，今年全年訪日的人次確定將超過去（2024）年的604萬人次，謹藉這個機會向所有造訪日本的台灣朋友致以最誠摯的謝意。

隅修三強調，日本與台灣擁有同樣的基本價值觀 ，並且具有密切的經貿關係和人民的交流來往，他還分享，在近期的亞太經濟合作會議（APEC）中，高市與代表台灣的林信義進行會談，雙方同意繼續深化日台在經濟防災等廣泛領域的合作與交流 ，更明確的展現出日台深厚的合作關係。

隅修三提及，台日雙邊已經於11月進行分組會議，就改善台灣電力產業的投資環境 ，雙方進行了熱烈的討論，雖然在此次的會議當中，有一部分的議題還難以達成一致，但我相信只要我們在深厚的互信基礎上持續秉持誠意對話、分享智慧，相信一定能克服這些困難。

蘇嘉全則表示，高市內閣於今年10月上任後，多次重申將持續推動穩健的印太外交政策，關注區域和平穩定與經貿合作發展，展現日本政府重視台海和平，以及支持自由開放印太區域的基本立場，也為強化台日經貿夥伴關係提供良好的基礎。

針對中國對日本祭出的經濟制裁，蘇嘉全回憶，已故首相安倍晉三也曾在台灣鳳梨遭中國制裁時力挺台灣，蘇嘉全重申，除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全優質農漁水產品，以展現民主夥伴之間的互信與情誼，攜手創造更加美好的未來。

蘇嘉全表示，近年來台日夥伴關係持續升溫，雙方在科技、能源及產業合作上成果豐碩；作為臺日產業合作的指標，台積電熊本一廠已於去年底投產，二廠正按計畫推進，目標於2027年底啟用，持續帶動上下游供應鏈與人才的交流。

更多太報報導

英國駐台代表分享緊急避難包 驚見這特產

川普簽署台灣保證落實法案、中共批干涉內政 我外交部回應了

歐風聖誕節台北揭序幕 桃園、新北耶誕城12月也都有