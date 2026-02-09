日台友好 埼玉縣議員訪府會

埼玉縣議會日台友好議員聯盟會拜會議會，由市長黃偉哲接見，雙方交流政府數位化、防災對策及未來台日城市交流等議題。 （市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

埼玉縣議會日台友好議員聯盟會長鈴木正人議員九日率梅澤佳一、新井豪、保谷武等議員分至府會拜會，由市長黃偉哲、副議長林志展接見，雙方討論政府數位化、防災對策及未來台日城市交流等議題，氣氛熱絡。

黃偉哲感謝日本政府及埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期對台灣支持。一一四年二月台南市與埼玉縣本庄市正式締結為友誼市，為雙方交流合作奠定穩固基礎，他也邀請埼玉縣前來參加台南國際芒果節及大台南國際旅展，或推動當地學生來台南修學旅行，促進雙方物產、觀光、教育等領域交流。

林志展表示，地方議會是民主最貼近人民力量，也是深化國際交流重要橋梁，感謝埼玉縣議會日台友好議員聯盟長期支持台日友好、積極推動議會外交，期待透過交流，雙方能分享城市治理經驗、深化合作，讓台日友誼持續向前。

鈴木正人指出，他高度認同地方議會間交流重要性，並期盼埼玉縣議會與台灣、台南之間的往來能更加密切，也希望藉由此次拜會，進一步強化台日下一世代交流。

埼玉縣議會日台友好議員聯盟會拜會議會，由副議長林志展接見，希望促進雙方交流。（記者林雪娟攝）

黃偉哲也與訪團交流台南市府在推動數位化與防災對策上經驗，包括如何應對年長者的數位落差及在台南面對天災時的預防措施、即時應變、迅速復原的韌性能量，期待未來持續交流、學習，為兩地民眾帶來更多實質合作成果。

鈴木正人表示，十年前台南地震時曾至台南慰問捐款，而埼玉縣議會八十五名議員中，有五十三名加入此聯盟，重視台日友好關係，期待未來能持續促進埼玉縣與台南市之間的友好交流。