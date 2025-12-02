日台商務促進會拜會南市長

日台商務促進會長今角友美率團拜會南市長黃偉哲，經發局長張婷媛也出席，雙方期盼攜手深化半導體科技及農業、教育及文化多元交流合作。（記者李嘉祥攝）

日台商務促進會長今角友美二日率幹部至臺南市政府拜會市長黃偉哲，針對台日雙方農業、教育旅行等領域進行交流，希望除科技業外，能進一步與民間團體合作，促進農業、教育、文化等多元交流，將台日交流扎根至下一世代。

黃偉哲市長提及台灣多為許多熱帶水果，與日本當地水果不衝突，惟目前日本政府對許多台灣水果品項尚未開放，期望促進會能協助促進雙方友好農業交流；臺南保有許多日治時代建築，適合日本高中或大學生進行教育旅行，也期望能進一步推動文化、體育等多元交流。

今角友美會長說，多年前曾造訪臺南，此次舊地重遊發現臺南建設進步，文化古蹟展現新風貌，希望讓更多日本人士知悉進而賞遊，同時協助臺南與日本進行多層面廣泛交流。

經發局長張婷媛指出，台積電先進製程全面佈局臺南，成為全球晶片供應鏈重要基地，吸引國際企業投資；南科、沙崙智慧綠能科學城與柳營智慧機器人專區建立企業「測試、導入到量產」完整場域，是日商推動技術落地重要平台；台日食品供應鏈合作亦持續深化，臺南良質米成功出口日本市場，芒果、文旦、果乾與冷鏈水產品加工品受日本經銷端關注，顯示臺南食品產業安全管理及溯源系統獲得國際信任。

張婷媛局長強調，市府將持續透過單一窗口整合跨局資源，協助日商在臺南投資、研發與經營，也期待與日臺商務促進會合作，於產業鏈結、食品安全、城市永續、教育旅行及地方政府交流等領域展開進一步合作。