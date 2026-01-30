日台防災論壇登場 賴清德盼攜手建立全球防災韌性典範

賴清德今天以錄影方式為「日台防災論壇」開幕致詞。（取自總統府錄影畫面）

「日台防災論壇」今天在高雄登場，賴清德總統表示，面對全球氣候變遷與地緣政治的雙重挑戰，他期許臺日雙方在人員培訓、技術研發或是關鍵物資的互通機制上都能緊密合作、持續深入交流，攜手為世界建立防災韌性的典範。

賴清德今天上午以錄影方式為「日台防災論壇」致詞表示，臺灣與日本不僅是共享民主價值的夥伴，也是患難與共的家人，更同樣位於環太平洋地震帶和颱風路徑上共同面對著大自然的考驗。正因為這些挑戰鍛造了我們之間的深厚情誼。每當一方遭遇困難，另一方總是第一時間伸出援手。從過去的震災互助到現在的經驗共享，這份超越國界的情誼是臺灣與日本最珍貴的資產。

他很高興看到今年的「日台防災論壇」，日本仙台市、熊本市和臺灣高雄市、臺南市齊聚一堂，交流都市災害防治的經驗。仙台市在311地震的重建經驗是全球韌性城市的典範；而熊本市不僅在半導體產業與臺灣緊密連結，在地下水資源保育和防災規劃更值得臺灣學習。

賴清德指出，高雄市與臺南市作為臺灣高科技產業與歷史文化的重鎮，近年也積極運用智慧科技強化極端氣候的應變能力。面對全球氣候變遷與地緣政治的雙重挑戰，災害可能來自自然，也可能來自人為；可能是單一事件，也可能是複合型災害。

因此，他在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，結合中央和地方、政府與民間的力量，將防災工作落實到社會的每一個角落，積極建構更為強韌的國家。

賴清德認為，我們推動的全社會防衛韌性工作與本次論壇的主題有許多不謀而合之處。第一是「關鍵基礎設施」的防護。無論是能源、水資源、通訊或交通網絡，我們必須確保遭遇大規模災害時，社會仍然能夠維持基本運作並且迅速修復。

第二是「科技與數據」的應用。如同本次論壇所探討的，我們要善用人工智慧與高科技產業的優勢，建立更精準數據分析、更即時的預警系統，提升決策效率。

第三是「公私協力」的深化。防災不只是政府的事，必須結合民間團體和社區組織。我們要透過平時演練讓「防災」成為全體國民的DNA，當災變發生的第一時間，自助、互助的機制就能立即啟動。

日本擁有成熟的制度設計與防災教育經驗，臺灣則在科技應用與靈活應變上充滿活力。他期許臺日雙方無論在人員培訓、技術研發或是關鍵物資的互通機制上都能緊密合作、持續深入交流。也期待臺日攜手，為兩國、為亞洲、也為世界，建立防災韌性的典範。

