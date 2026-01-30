日台防災論壇高雄登場 總統：盼台日深入合作樹立防災韌性典範

賴清德總統今天(30日)上午以錄影方式為「日台防災論壇」致詞時表示，台灣與日本不僅是共享民主價值的夥伴，也長年在災害應變中彼此扶持。總統說，面對氣候變遷與地緣政治雙重挑戰，台灣已成立「全社會防衛韌性委員會」強化關鍵基礎設施防護、科技與數據應用及公私協力，期盼透過台日經驗交流，攜手為亞洲乃至全球樹立防災韌性的典範。

「日台防災論壇」30日上午在高雄登場，賴清德總統透過錄影方式為論壇致詞。總統表示，很高興日本仙台市、熊本市和台灣高的雄市、台南市齊聚一堂，交流都市災害防治的經驗，台灣與日本不僅是共享民主價值的夥伴，從過去的震災互助到現在的經驗共享，這份超越國界的情誼更是台灣與日本最珍貴的資產。

總統指出，仙台市在311地震的重建經驗是全球韌性城市的典範；熊本市不僅在半導體產業與台灣緊密連結，在地下水資源保育和防災規劃更值得台灣學習。而高雄市與台南市作為台灣高科技產業與歷史文化的重鎮，近年也積極運用智慧科技強化極端氣候的應變能力。

總統說，面對全球氣候變遷與地緣政治的雙重挑戰，他在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，結合中央和地方、政府與民間的力量，將防災工作落實到社會的每一個角落，積極建構更為強韌的國家，且推動全社會防衛韌性工作與本次「日台防災論壇」主題有三大相似之處。

第一是「關鍵基礎設施」的防護。總統表示，無論是能源、水資源、通訊或交通網絡，都必須確保遭遇大規模災害時，社會仍然能夠維持基本運作並且迅速修復。

第二是「科技與數據」的應用，要善用人工智慧與高科技產業的優勢，建立更精準數據分析、更即時的預警系統，提升決策效率。

第三是「公私協力」的深化。總統說，防災不只是政府的事，也必須結合民間團體和社區組織。政府要透過平時演練讓「防災」成為全體國民的DNA，當災變發生的第一時間，自助、互助的機制就能立即啟動。

總統強調，日本擁有成熟的制度設計與防災教育經驗，台灣則在科技應用與靈活應變上充滿活力，他期許台日雙方無論在人員培訓、技術研發或是關鍵物資的互通機制上都能緊密合作、持續深入交流，也期待台日攜手，為兩國、為亞洲、也為世界建立防災韌性的典範。(編輯：宋皖媛)