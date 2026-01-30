日台防災論壇 陳其邁：交流激發想像及創新應變做法
（中央社記者洪學廣高雄30日電）日台防災論壇今天登場，高雄市長陳其邁表示，極端氣候挑戰越來越嚴峻，高雄近年除颱風更嚴重，也常伴隨複合性災害，日本在地震預防與城市復興更對台灣具參考價值。
面對極端氣候、地震與複合式災害等，打造韌性城市因應挑戰，成為亞太區域重要課題，日本台灣交流協會與國立陽明交通大學合作，今天舉辦「日台合作防災論壇in台灣高雄2026」，邀請高雄市、台南市、熊本市、仙台市及產業、學研界代表，進行專題演講與防災實務經驗交流。總統賴清德也特別以錄影方式致詞。
陳其邁致詞時指出，城市間交流、中央地方更緊密合作，對於建立完整應變機制與災害預防、重建、復興有其重要性，也期望透過論壇交流，激發想像與創新做法，增進人民安全與更多緊密合作機會。
陳其邁談到全球極端氣候挑戰越來越嚴峻，並以高雄這幾年颱風強度、頻率，指出災害比過去更為嚴重、複雜，常常也伴隨地震所引起複合性災害，同時也以311日本地震、921台灣地震為例說明。
他進一步以台灣、日本地理環境分析，探討城市治理重要課題，並談到921地震重建條例是參考阪神大地震所做的防災及制度規劃；隨著近年防災體系越來越完整，也透過各式資料、政府間協調、災害重建累積經驗。
陳其邁表示，日本在地震預防與城市復興，包括應變反應機制、制度調整，對台灣具有參考價值。
「日台合作防災論壇in台灣高雄2026」於國立陽明交通大學高雄校區舉行。主辦單位表示，日本、台灣在2015年締結「台日強化災害防救業務交流合作備忘錄」，以此為宗旨辦理論壇，盼日台防災應對與交流有更深一層進展；現場也根據311東日本大地震介紹採取措施，仙台、熊本、高雄、台南也就縣市經驗互相交流。（編輯：陳仁華）1150130
