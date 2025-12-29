即時中心／温芸萱報導

中國解放軍東部戰區今（29）日宣布啟動「正義使命-2025」圍台軍演。對此，政治評論員吳靜怡指出，近期東亞軍事動作密集，日本周邊有俄羅斯北方四島軍演，台灣遭中國圍台操演，韓國附近則有北韓試射巡航飛彈，時間點高度重疊。她質疑是否只是巧合，或反映俄、中、北韓軍事示威形成戰略呼應。

中國解放軍東部戰區今日無預警宣布，自即日起展開代號「正義使命-2025」的圍台軍事演習，對此，政治評論員吳靜怡在臉書發文質疑，近期日本、台灣、韓國周邊軍事動作頻繁，究竟只是時間巧合，還是俄中北韓之間形成某種「戰略呼應」？她指出，東亞地區近期多起軍事事件接連發生，地緣政治風險明顯升高。

吳靜怡表示，日本方面正面臨來自俄羅斯的軍事壓力。俄羅斯已通告，自2026年1月1日起，將在北方領土，也就是日本所稱的北方四島、俄方稱南千島群島，展開為期兩個月的軍事演習，直到3月1日結束。演習內容包含在色丹島等多個區域進行每日射擊訓練。這已是俄羅斯在2025年第九次發布類似通告，先前還曾於4月與10月，暫停非俄籍船隻在相關海域的無害通過，並替無人島命名，以強化其領土主張。

而台灣則面對中國的軍事壓力，中國解放軍東部戰區今日宣布啟動「正義使命-2025」聯合軍演，演習範圍涵蓋台灣海峽，以及台灣北部、南部與東部海空域，動員陸、海、空及火箭軍等多兵種。官方並稱，12月30日將在五大區域實施實彈射擊，且對外公布相關經緯度座標。這也是中國在2025年內第二次實施圍台軍演，中方聲稱，演訓目的在於警告所謂「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」。

此外，韓國周邊情勢同樣升溫。北韓於12月28日在黃海進行長程戰略巡航飛彈試射，由北韓領導人金正恩親自監督。飛彈飛行超過1萬秒後，精準命中目標，被視為展示其核作戰能力的重要行動。北韓在12月24日也曾測試新型高空長程地對空飛彈，南韓軍方均有偵測並持續監控，研判北韓年底前仍可能有更多試射行動。

最後，吳靜怡總結，俄羅斯、中國與北韓近期軍事示威時間點密集，對日本、台灣與韓國安全造成壓力，顯示東亞區域穩定正面臨挑戰。國際分析認為，這些行動恐加劇區域緊張，但目前尚未發展成正式的聯合軍事行動。

原文出處：快新聞／日台韓有事！中、俄、北韓動作頻頻 吳靜怡：巧合還是聯動

