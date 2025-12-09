日右翼「想點燃第三次大戰」？郭正亮揭1關鍵：太幼稚了

日本右翼動作頻頻，甚至有美國專家質疑，日本是不是正在點燃第三次世界大戰的引信？（Shutterstock／達志）

日本防衛大臣小泉進次郎表示，中國海軍航空母艦「遼寧號」本月6日至7日率多艘艦艇穿越沖繩本島與南大東島之間海域，直批挑釁。前立委郭正亮直言，日本右翼動作頻頻，甚至有美國專家質疑，日本是不是正在點燃第三次世界大戰的引信？但川普執政恐難如願。

郭正亮9日在《頭條開講》節目表示，今天《玉淵譚天》公布的音頻，美國一定會拿回去評估，美國一定會抱怨，小泉急著做這個秀是要幹什麼？會懷疑其政治動機。如果日本不能拿出相應的證據，未來這個小泉進次郎的國防知識，美國大概就會把他等同於類似歐盟主席馮德萊恩的等級，馮德萊恩也當過德國的國防部長，不要高估歐美各國國防部長的水平，「海格塞斯（美國防長）知道個屁啊？」

廣告 廣告

郭正亮強調，美國的態度一定會覺得：你怎麼這麼不謹慎？粗枝大葉！就會開始懷疑你的動機。剛剛蔡正元說，是要掩蓋掉高市早苗那個「台灣有事、日本有事」？「太小看人家了，我根本認為他的動機，就是要拖美國下水！」事實上美國已經有人寫這種文章了，說日本是不是正在點燃「第三次（世界）大戰」的引信？登在《國家利益》期刊。那個作者很有意思，他說：你不要忘了，現在是川普執政！

「『所以你不會如願！』那個作者的立場是這樣。」郭正亮指出，那個作者還隱約含了一個意思：如果川普不受騙，那審判你的人就是中國跟俄羅斯。「我覺得美國是在了解高市早苗這個統治集團，到底在幹什麼？」極右翼的人可能覺得他們「有得逞」，民調上升，武器出口升級，國防預算增加到2％，他們自認為得分！可是美國跟中國是站在大國角度看，「所以我認為美國會覺得：你是不是太幼稚了？」

郭正亮直言美國想法：「我都沒有準備好，你就在那邊亂扯，結果你自己也沒有準備好？」比如說琉球諸島布置飛彈，都是移動式的發射車。石垣島比較多，增程反艦飛彈有12、也有03的，可是不會超過50枚；宮古島大概有12型24枚，「那你能怎樣？」他可能覺得：移動式的，又不是固定井射，你中國炸不到！國防知識不夠高。這個「西南轉移」從2019年就開始，已經構想很久了，自認為萬無一失。

郭正亮提到：某「東方小國」的國防研究院說，這構成了第一島鏈的「攔阻線」。

【看原文連結】