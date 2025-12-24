日吃5顆雞蛋「連續4個月」 85歲翁膽固醇不變、蛋白質增加！

一名85歲日本老翁因氣色不佳、行動不穩就醫，經檢查發現血液中白蛋白數值僅有3.6g/dL，遠低於正常值。在醫師建議下，老翁每日食用5顆雞蛋持續4個月後，不僅精神氣色煥然一新，白蛋白數值更提升至4.5g/dL。

日本醫師表示，雞蛋不僅是優質蛋白質來源，更富含維生素、鈣質等營養素。 （示意圖／Pixabay）

日本醫師表示，雞蛋不僅是優質蛋白質來源，更富含維生素、鈣質等營養素。針對民眾對於食用雞蛋可能導致膽固醇過高的疑慮，醫師指出曾有研究顯示，受試者連續5天每日食用10顆蛋，血液中的膽固醇並未出現明顯變化。

廣告 廣告

新莊幸福翰醫堂中醫師陳信宏解釋，白蛋白是由肝臟合成並分泌在血清中的重要蛋白質，占血清總蛋白質50%以上，具有維持血管滲透壓、運輸激素及代謝物等功能。他強調，攝取雞蛋的數量仍需依據個人身體狀況調整，特別是有肝臟、腎臟代謝問題的患者更應諮詢醫師意見。

根據台灣地區老人營養健康狀況變遷統計資料顯示，65歲以上長者白蛋白濃度平均值為4.5g/dL，75歲以上更低於此數值，顯示白蛋白濃度隨年齡增長呈現遞減趨勢。 （示意圖／Pixabay）

根據台灣地區老人營養健康狀況變遷統計資料顯示，65歲以上長者白蛋白濃度平均值為4.5g/dL，75歲以上更低於此數值，顯示白蛋白濃度隨年齡增長呈現遞減趨勢。陳信宏建議，中高齡長者每日蛋白質攝取量應以每公斤體重乘以1.2克為基準，以50公斤體重計算，每日應攝取約60克蛋白質，可透過奶類、蛋類、肉類、豆類等食物補充。

延伸閱讀

起床2小時內進食才算早餐！「吐司配奶茶」恐害血糖失控

空腹吃柿子小心「胃長石頭」 醫示警：恐致胃痛腸阻塞

他糖尿病四個月甩16公斤！糖化血色素從14降至5.5