日各黨密集布局選戰 矢板明夫：自民黨親台候選人助深化台日關係
日本首相高市早苗今（23日）正式解散眾議院，並於27日發布選舉公告、2月8日投開票。日本資深媒體人矢板明夫指出，各政黨近期密集布局候選人，而自民黨親台候選人姫路市副市長山田基靖若能進入國會，對台日關係與地方發展都會加分。
自民黨兵庫縣第11選區決定提名姫路市副市長山田基靖參選。日本資深媒體人矢板明夫昨（22日）深夜在臉書發文指出，山田基靖出身東京，曾擔任外交官，2024年轉任姫路市副市長，擁有中央及地方的行政經驗，更重要的是，他也是一位「親台派」。
矢板明夫表示，去年4月，前嘉義市長凃醒哲率領「台日友好訪問團」造訪姫路市時，山田基靖不僅協調市府資源，邀請市長、市議會議長與地方經濟界代表出席，更安排藝文表演，為訪問團舉辦了一場盛大的歡迎晚宴，許多團員至今仍印象深刻、津津樂道，「這樣的政治人物若能進入國會，對台日關係與地方發展都會加分」。
另外，日本首相高市早苗的繼子、企圖挑戰國會的自民黨籍縣議會議員山本建，未能獲得自民黨提名，只能以無黨籍身分參選。山本建為前眾議員山本拓之子，大學時期因父親再婚，因此高市早苗成為他的繼母，兩人互動良好，山本建過去參選地方議員時，高市早苗即便行程再忙，也一定會親赴福井替他站台。
矢板明夫說明，自民黨沒有黨內初選制度，但總裁對提名有絕對的發言權，山本建試圖承接父親的政治地盤、挑戰眾議院，自民黨卻選擇支持另一位無黨籍國會議員齊木武志。他認為，也許有人會覺得這個決定太「冷酷」，但從另一個角度看，高市早苗身為總裁，選擇避嫌也是明智的做法。
矢板明夫指出，各方勢力將在此次選舉中交戰，誰能勝出，選民自有判斷。但可以確定的是，日本政治正在重新洗牌，選舉的結果將為日本開啟一個新的時代。
