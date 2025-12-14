日名導原田真人逝世眾星哀悼 木村拓哉黑底白字悼念

〔記者林南谷／綜合報導〕知名日本電影導演原田真人(Harada Masato)傳出不幸於8日過世，享壽76歲。

原田真人曾執導木村拓哉與二宮和也主演《檢察狂人》，木村拓哉昨難過在社交網以黑底白字留言悼念原田真人，寫下：「祈禱原田導演的冥福。」

日媒報導，原田真人1972年在倫敦留學期間為《電影旬報》擔任電影評論家，之後還曾為《星球大戰》系列、《發條橙》等任電影翻譯；1979年，他執導《Goodbye, Flickmania》，正式以導演身份出道，亦拍過《神風72小時》、《澀谷24小時 》、《日本最長的一天 》、《金融腐蝕列島：咒縛》等。

廣告 廣告

原田真人近期作品包括與木村拓哉、二宮和也合作的電影《檢方的罪人》，與岡田准一合作的《關原之戰》，還有《燃燒的劍》、《HELL DOGS：竹之家》、《惡之地》等；另外，他也以演員身分，演過湯姆克魯斯主演好萊塢電影《末代武士》，還有跟李連杰合作《霍元甲》。

【看原文連結】

更多自由時報報導

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

婁峻碩不藏了！暴雷「寶寶性別」 焦凡凡懷孕近況曝

太哀傷！優雅坣娜肺腺癌最後病況難以想像 老公親爆：連眼睛也看不見

絕美玉女回台灣了 結婚16年被拍變成這樣

