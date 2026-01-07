日名模不敵大腸癌病逝！生前最後貼文「和病魔共存」惹鼻酸

日本模特兒古谷惠因大腸癌病逝，享年47歲。（圖／翻攝Ｘ）

日本資深模特兒古谷惠，驚傳於 2025 年 12 月 19 日因大腸癌病逝，享年 47 歲。經紀公司證實此噩耗，形容她生前是一位溫暖又開朗的人。消息一出，媒體爭相報導，古谷惠生前最後一篇貼文寫下「和病魔共存...」，字句間流露出的堅強，令人萬分不捨。

綜合日媒報導，古谷惠在 2021 年被診斷出罹患大腸癌四期，隨即積極接受治療。這段期間她不忘透過社群平台，分享正能量的抗癌日常；直到 2025 年 10 月 28 日，古谷惠便不再更新近況。

古谷惠所屬的經紀公司「Bon Image」已於 12 月 22 日透過官網發布訃聞，證實古谷惠於 12 月 19 日辭世，「她先前一直與病魔奮鬥，並積極投入治療」。經紀公司盛讚：「惠小姐的性格非常平易近人，總是不忘給予他人體貼關懷。她溫暖且開朗的人格魅力，自然地吸引了許多人。即便在淡出模特兒圈後，她依舊憑藉著好性格，在與丈夫共同經營的餐酒館『Bistro 11』中，深受廣大顧客喜愛。」

最後，經紀公司哀悼：「與她共度的時光對我們來說是無可替代的，我們懷著深深的感謝之情，緬懷她的存在。在此深切感謝大家在她生前給予的厚誼。」

離世的消息，直到近日才獲得日媒廣泛報導。回顧古谷惠最後一篇貼文，當時她正慶祝 47 歲生日並感謝丈夫的照顧，她寫道：「各位早安！雖然現在仍與病魔共存，但也平安度過了兩個星期。明天又要去看診了，是久違的 CT 檢查，好煩啊！」如今昔日身影已成追憶，令外界感到萬般不捨。

