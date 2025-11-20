日向美交付「愛國者」 首度回售授權國
記者賴名倫／綜合報導
日本官房長官木原稔20日證實，獲授權在日本生產的「愛國者」飛彈，近期已出口至美國，補充美方軍援烏克蘭後的戰備庫存；這也是日本2023年放寬《防衛裝備移轉3原則》後，向授權國回售武器裝備的首例。
補充美庫存 不會移交第3國
日本《產經新聞》報導，美日去年7月簽署「愛國者3型」（PAC-3）防空飛彈出口合約，協議將洛克希德馬丁集團授權三菱重工生產、目前由航空自衛隊操作的「愛3」飛彈，回售給美國，用於補充美軍的彈藥庫存與作戰能量。
木原稔並未透露交付的時程與彈藥數量，但強調美方不會將這批彈藥移交給第3國，重申此舉符合美日同盟承諾，可望為維護印太區域和平穩定做出具體貢獻。
武器出口3原則鬆綁後首例
相關報導指出，日本2014年制定《防衛裝備移轉3原則》時，嚴格規定不得轉讓救難、運輸、警戒、監視、掃雷以外的裝備，但因烏俄戰爭加劇全球地緣緊張，日本政府2023年底決定鬆綁限制，將外國公司研發、授權日企生產的品項解禁，並同意「根據授權方要求」出口至授權方、甚至第3國，但「不包括戰爭中的國家」。
日本《共同社》報導，在放寬《3原則》之前，日本原先僅能對外出口武器零附件，因此這項新措施可望深化美日同盟安全合作，具重要意義。
日本近期首次向美國出口由美方授權生產的「愛國者」飛彈，用於補充援烏而消耗的庫存。圖為航空自衛隊「愛3」飛彈。（取自航空自衛隊網站）
