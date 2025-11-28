日吞20顆保健品，竟食道潰瘍！醫揭「藥物性食道炎」養生不成反傷身
養生要注意，保健食品不是吞越多越好！一名70歲老翁為了保養健康，天天服用超過20顆保健食品，沒想到近日卻出現胸口疼痛、吞嚥困難的症狀，就醫檢查後發現，他的食道中段竟已出現潰瘍。醫師指出，有些藥物、健康食品具腐蝕性或酸鹼值較高，若在食道中停留過久產生溶解，可能破壞食道組織而引起潰瘍、糜爛。
收治個案的書田診所胃腸肝膽科主任邱展賢表示，這位病患平時相當注重養生，當天突然出現莫名胸痛，一度以為是心臟出了問題，緊急就醫檢查後才確定並非心臟疾病，真正的元凶其實是保健品膠囊卡在食道，引發「藥物性食道炎」。
吞嚥困難傷食道當心發炎潰瘍
邱展賢說明，有些藥物、保健食品有腐蝕性或酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織而引起潰瘍。此外，部分藥物會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。
胸悶、胸痛和食道有關係嗎？邱展賢指出，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥困難、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯；若是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。
「吞服錠劑、膠囊要當心！」邱展賢建議，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時，要注意下列正確服藥4點，避免吞嚥困難、胃部不適甚至有噎住風險：
遵照指示時間服用：除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品。
應補充足夠水分：倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200毫升，感覺完全吞下才行，同時不要一吃完馬上躺下。
避免多顆錠劑或膠囊一次吞下：建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續。
有不舒服就先停止服用：應儘快就醫，確認沒問題後再繼續服藥。
邱展賢強調，若本身有食道潰瘍者，在治療期間，盡量選擇質地偏軟、易消化的食物，像是蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食方式要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。
邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方式，讓藥物或保健食品都能發揮效果，避免因不良的習慣對食道或胃造成影響，倘在服用的期間，有任何的不適，應盡快就醫。
