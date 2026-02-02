日咖啡廳歇業貼多國語言公告！中文版僅7字 一票人喊不公

位於日本東京秋葉原的一間連鎖咖啡店近日宣布歇業，並在門口張貼多國語言公告提醒顧客，意外引發討論，有網友發現，日文、英文與韓文版本的公告皆詳細說明停業日期，並感謝顧客長期支持，但中文版本卻僅留下「已閉店，請勿進入」，語氣明顯生硬，不同語言的內容的落差，引起網友質疑不夠公平、略顯失禮，也有人認為只是AI翻譯或缺乏中文母語者協助所致。

一名網友近日在社群平台X分享，位於東京秋葉原附近的一間咖啡廳近期歇業，並在店門口張貼結束營業公告，其中日文、英文與韓文的公告仔細說明「將於1月23日起歇業，並感謝顧客20多年來的支持」；不過中文版本卻僅留下短短7字「已閉店，請勿進入」，與其他語言版本形成明顯落差。

貼文引發網友熱烈討論，有人直言「這樣是不是不太公平」、「營業20年累積的壓力，最後全寫在這塊牌子上」、「中文版好冷漠，有一點點失禮」、「有點耐人尋味」。不過，也有網友緩頰，認為外界可能過度解讀，店家未必帶有特定立場，可能只是使用AI翻譯，或現場缺乏中文母語者協助修飾語氣。

貼文曝光不到1周，就吸引超過300萬人點讚討論，隨著討論聲量持續升高，店家最後撤下英文、韓文與中文公告，僅保留日文版本。

