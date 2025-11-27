日商攜手慈濟震災安居計畫 176盞檯燈照亮災民新生活

「慈濟攜手企業，讓善的力量更深更廣。」顏博文執行長進一步指出，企業的參與不僅提升援助的效率與品質，更讓災民感受到社會各界的關懷。

日商企業「台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司(IRIS OHYAMA TAIWAN)」與佛教慈濟慈善事業基金會11月27日上午在慈濟東區聯絡處舉行「企業共善簽約儀式」，雙方攜手合作推動花蓮震災安居計畫，共同關懷2024年「0403花蓮震災」後的安居重建工作，台灣愛麗思歐雅瑪捐贈176盞「觸控式4段亮度無線充電摺疊檯燈 LDL-QFD」，作為花蓮震災後「大愛屋」入住家庭的祝福禮，象徵光明與希望將照亮每一戶災民的新生活。

山本翔表示，此次捐贈的對象為入住花蓮大愛屋的家庭，希望透過這份「共善的禮物」，為災民帶來安心與希望，重建不僅是硬體的修復，更是生活與心靈的重建。

「日台共善、傳愛花蓮。」台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司總經理山本翔、慈濟基金會執行長顏博文互為雙方代表，共同簽署合作備忘錄，期許為花蓮災民帶來實質援助與心靈慰藉。

簽約儀式並由慈濟基金會慈發處災防組劉秋伶組長針對花蓮主商段大愛屋新建工程簡報，台灣愛麗思歐雅瑪関口智仁部長及林倚禾副課長，慈濟基金會慈發處呂芳川主任、執行長辦公室王運敬主任、總務處陳柏文室主任，及慈濟北區災害應變中心志工團隊等人共同見證。

山本翔總經理致詞表示，IRIS OHYAMA與慈濟的合作始於2024年，當時導入商用清掃機器人「Whiz i」於靜思堂，協助環境維護，並以「科技助力人文」的理念建立起深厚的互信基礎。此次捐贈的「LDL-QFD觸控式摺疊檯燈」具備四段亮度調整與無線充電功能，設計簡約，特別考量高齡者與孩童的使用安全與便利性，展現企業對人本關懷與環境永續的重視。

IRIS OHYAMA總公司位於日本宮城縣仙台市，曾於2011年東日本大震災中遭受重大災害，長年投入災害支援與防災產品研發。山本翔指出，IRIS在台灣亦販售可保存五年的備災即食白飯，並計畫於2025年底導入日本銷售多年的防災背包，期望為台灣民眾的備災提供實質幫助。他強調，此次與慈濟的合作不僅是物資捐贈，更是理念的契合，雙方在災害應變、社會關懷與節能減碳等面向理念一致。

山本翔表示，此次捐贈的對象為入住花蓮大愛屋的家庭，希望透過這份「共善的禮物」，為災民帶來安心與希望，重建不僅是硬體的修復，更是生活與心靈的重建。未來，IRIS OHYAMA將持續深化與慈濟的合作，從生活照護到環境永續，攜手實現企業與慈善共創社會正向改變的願景。

圖說： 台灣愛麗思歐雅瑪捐贈176盞「觸控式4段亮度無線充電摺疊檯燈 LDL-QFD」，作為花蓮震災後「大愛屋」入住家庭的祝福禮。

顏博文執行長致詞表示，2024年花蓮強震造成大量家庭屋損，重建安定家園成為當務之急。慈濟與花蓮縣政府合作，於花蓮市主商段援建中繼用途的永久屋「大愛福利社區大樓」，基地交通便利、生活機能完善，採地上五層RC構造，依家戶人口規劃112戶單間套房與32戶雙房規格，共計144戶，每戶皆設有廚房、衛浴空間、家具家電等一應俱全，並以公眾建築耐震標準興建，提供災民安全穩定的居所，並於11月15日舉行落成啟用暨揭牌典禮。 「慈濟攜手企業，讓善的力量更深更廣。」顏博文執行長進一步指出，企業的參與不僅提升援助的效率與品質，更讓災民感受到社會各界的關懷。此次合作不只是物資捐贈，更是一場善的連結與信念的實踐，「每一盞燈，都是一份祝福；每一次合作，都是一份希望。感謝IRIS OHYAMA的慷慨與信任，讓我們能共同為花蓮災民打造更有尊嚴的生活環境」。

雙方攜手合作推動花蓮震災安居計畫，共同關懷2024年「0403花蓮震災」後的安居重建工作。

慈濟基金會表示，雙方合作不僅展現IRIS OHYAMA對台灣社會的深厚情誼，也彰顯企業在全球化時代中，跨越國界、共善共榮的精神典範。在災後重建的漫長路上，有了企業的支持與慈濟的行動，期待善的循環持續擴展，並祝福花蓮災民的生活將逐步回歸安穩，迎向更光明的未來。

(撰文、攝影／顏福江)