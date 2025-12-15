日商Datasection與英業達簽下1250台伺服器採購協議 將在雪梨打造以輝達B300為主的資料中心

日商在雪梨建構的AI集群是一個搭配10,000個GPU的超大集群，這是全球首個採用NVIDIA B300的超大規模部署資料中心。（圖片來源／信傳媒資料庫）

日本Datasection Inc.(東京證券交易所成長市場證券代碼：3905，總部位於日本東京品川區，代表董事、總裁兼執行長：石原紀彥，以下簡稱「Datasection」)11日宣佈，已與亞洲領先伺服器設備供應商英業達(2356)達成1,250台搭載10000個NVIDIA(輝達)B300 GPU的伺服器採購協議，並將在澳洲雪梨建立一個世界級、全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模AI叢集。

日本大廠買英業達伺服器，在雪梨打造資料中心

石原紀彥指出，此叢集的運算效能將超過200 ExaFLOPS (FP4)，以因應全球最大雲端服務供應商之一的客戶需求，該專案對Datasection來說，將是一個重要的里程碑，不但鞏固其在亞太區AI基礎設施提供者的領先地位，也成為下一代AI基礎設施開發領域新興的全球領導者。

此超級集群採用NVIDIA最新Blackwell B300技術，為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務，目的是要解決高效能人工智慧運算基礎設施嚴重短缺的問題，尤其是市場需求遠高於供給的情況下，企業與公家機構正在加速推動AI轉型計畫。

石原紀彥表示，透過與英業達的策略合作，Datasection已獲得先進且高度可靠的GPU伺服器供應，以用於部署和擴展其人工智慧資料中心業務，此次合作使得Datasection能夠優先獲得下一世代硬體，從而加速其在多個市場的擴張。

全球首個採用輝達B300的超大規模部署資料中心

石原紀彥指出：「這項計畫彰顯Datasection在鞏固自身作為亞太區規模領先且值得信賴的AI雲端服務提供者方面，邁出了重要一步，我們在雪梨建構的AI集群是一個搭配10,000個GPU(1,250個單元)的超大集群，這是全球首個採用NVIDIA B300的超大規模部署，我們很高興可以跟全球分項這項成就，展望未來，我們將繼續與夥伴緊密合作，快速建構基礎架構，為亞太區下一代AI創新提供強大動力。」

Datasection核心競爭優勢來自於自主研發的演算法系統「TAIZA」，該系統能夠優化大型GPU叢集在AI工作負載下的運作，與標準集群管理解決方案相比，「TAIZA」能夠顯著提高資源利用率、降低營運成本並增強效能可靠性，從而為客戶帶來清晰且極具吸引力的價值主張，這項技術的設計目的是極大化提升人工智慧資料中心架構的效率，為機器學習訓練、推理工作負載和高效能運算應用提供最佳效能。

石原紀彥指出，在製造、金融服務、醫療保健和科技業加速採用人工智慧技術的帶動下，亞太區人工智慧基礎設施市場預計將顯著成長，Datasection目標是利用其在B200/B300技術領域的先發優勢，在這個不斷擴大的市場中搶下可觀的市佔率。

(原始連結)





