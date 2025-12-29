日啟動「03式飛彈升級型」量產 強化極音速攔截能力

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」報導，日本防衛省26日宣布正式啟動03式中程防空飛彈性能升級型的量產計畫，除可用於攔截落下階段彈道飛彈，同時也具備應對複雜飛行軌跡的極音速武器攔截能力，可望大幅提升日本國土安全，抗衡潛在威脅。

改良感測演算法 提升高速目標應變效能

儘管防衛省原定於2028財年才會完成整體研發計畫，但有鑑於俄羅斯、中共與北韓持續研發彈道飛彈與極音速武器，使日本面臨嚴峻威脅；因此防衛省也根據內閣26日通過的2026年度預算案規畫，提前編列51億日圓（約新臺幣9億元），採購並啟動首批03式中程防空飛彈性能升級型的量產計畫；藉由加速交付時程，強化飛彈防禦能力。

03式中程防空飛彈性能升級型是2003年服役的03式系列最新衍生型，其原是銜接81式短程防空飛彈與美製「愛國者」防空系統的區域防空系統，並於2010年代推出「03式中程防空飛彈改」改良版，採用升級版感測器、導引演算法，提升低空目標偵測能力；但隨著對手科技突飛猛進，因此防衛裝備廳也於2023年啟動改良計畫，應用最新科技升級感測器與演算法、提升對高速目標的追蹤功能與機動性，並於近期參與跨國聯演與實彈射擊測試，證明可有效應對高強度電磁頻譜作戰環境，以及與預警系統同步通聯需求。

評估體系整合與出口 維繫印太防衛能量

報導指出，03式中程防空飛彈性能升級型未來完成接裝訓練達全作戰能力（FOC）後，將使日本繼美、俄、「中」之後，躋身為全球少數具備超高速與高機動性極音速飛彈攔截能力的國家。而防衛省除預計將逐年編列經費採購，還將評估後續防空體系整合進度與潛在盟邦防衛出口需求；協助維繫印太盟邦的防衛能量。

防衛省啟動「03式中程防空飛彈性能升級型」量產計畫，將使日本首度獲得極音速武器攔截能力。圖為03式改良型先前在美國白沙飛彈靶場進行射擊測試。（取自美國陸軍網站）

防衛裝備廳於2023年啟動改良計畫，升級感測器與演算法，提升03式系列的高速目標追蹤能力。圖為該系統配套的相位陣列雷達車。（取自陸上自衛隊「X」）

03式系列採用大型戰術卡車載臺，具機動部署彈性；有助提升日本的彈道飛彈與極音速武器攔截能量。（取自陸上自衛隊「X」）