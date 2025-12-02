日啦啦隊VENUS首來台！加開「元氣應援區」 菊池桃子驚喜登場

菊池桃子擔任特別嘉賓。宏將多利安國際提供

讀賣巨人官方啦啦隊VENUS 12月20日首次舉辦海外見面會，地點選在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO，開賣以來活動內容持續受到台灣球迷高度關注，主辦單位今（2）日宣布，為回應粉絲「純欣賞演出」的需求並進一步深化台日交流，已緊急與日方主辦協商，決定獨家釋出原為日方應援團體保留的「應援熱區」席位，並以 $1,680元的優惠價格提供台灣粉絲入場。

「元氣應援區」為純欣賞票種，即不包含合影、簽名贈品等互動福利，座位位於場地左右兩側，仍有清晰且舒適的觀賞視野，非常適合希望專注於舞台表演，並沉浸與VENUS成員一起營造現場熱度的粉絲。

廣告 廣告

主辦單位也藉此公布本次見面會最大亮點之一，為邀請到前 GIANTS VENUS 隊長、現中信啦啦隊 Passion Sisters 成員「菊池桃子」以特別嘉賓身分登台，並將參與部分演出。

粉絲福利一覽。聯合數位文創提供



回到原文

更多鏡報報導

李杏男友青春期不爽就講！「寫信投訴」竟被校長讚：年輕人就要敢衝

宋偉恩錄影失控暴走！對女星怒吼「妳憑什麼」 陳漢典勸架反遭殃

《明星開拍中》挑戰極限！唐綺陽變身「韓系歐膩」 首集觀看飆破百萬