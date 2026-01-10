日嚇現「148公分」雪牆 歐洲風暴5.5萬戶停電

歐洲遭到強烈冬季風暴橫掃，英國狂風肆虐。（示意圖／unsplash）





歐洲遭到強烈冬季風暴橫掃，英國狂風肆虐，各地災情頻傳。而在亞洲，日本本週末迎來三天連假，不過卻受到強烈冷氣團和低氣壓雙重夾擊，多地陸續降下風雪。其中日本的哪個縣，還出現本季最深的積雪量高達148公分。

大雪不停的下，眼前一片白茫茫，能見度急速下降，事故風險大幅升高。

記者：「在這個路口，警察正用手勢指揮車輛通行，而在一旁有一輛車，直接撞進了雪堆裡，車側面嚴重凹陷。」

北日本到日本海沿岸一帶，8日開始受到強烈冷氣團和低氣壓雙重夾擊，多地陸續降下風雪。

記者：「本季積雪最深的地區是新潟縣魚沼市，積雪量達到148公分是往年的1.3倍，人行道旁形成了幾乎跟人一樣高的雪牆。」

而這波壞天氣，恐怕還沒完，日本氣象廳預告，下週一可能迎來10年一見的大風雪，讓當地居民憂心忡忡。

新潟縣居民VS記者：「那就真的很可怕了，會讓人害怕。」新潟縣居民：「可能會一下子下很多，這才是最可怕的。」

偏偏日本這個週末，迎來成人日三天連假，強降雪若短時間累積，恐怕形成超厚積雪，不只衝擊交通也可能打亂旅遊行程。

鏡頭轉到歐洲，英國則是有猛烈的冬季風暴。

災民萊恩：「我體重快18英石（約114公斤），卻還是被風吹得站不住腳，我的朋友直接被吹過馬路，整個人滑過去，手跟頭都撞傷了。」

戈雷蒂風暴橫掃歐洲北部，英國首當其衝，遭遇狂風肆虐，各地災情頻傳。

災民羅伯：「昨晚大約八點，這三棵樹倒下來，直接壓到房子上，整個砸進屋頂，三輛車全部受損。」

風暴肆虐之下，超過五萬五千戶停水又停電，居民生活大亂。

氣象單位提醒，極端天氣仍在持續影響各地，呼籲民眾減少外出，留意交通與安全資訊。

