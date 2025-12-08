日固力果20項巧克力產品傳「有異味」召回 台灣1商品上榜

記者高珞曦／綜合報導

日本零食大廠江崎固力果（江崎グリコ）宣布主動召回旗下20款巧克力產品，當中包含台灣民眾熟悉的「Pocky巧克力棒」、「Pocky極細巧克力棒」等，共計600萬件商品。台灣格力高稍早表示，基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

日本江崎固力果（江崎グリコ）的POCKY巧克力棒等產品傳有異味宣布主動召回，台灣方面跟進。（圖／翻攝自Facebook@ Glico 格力高台灣 ）

日本江崎固力果8日說明，製作巧克力商品的主原料可可豆的物流倉庫日前進行改建工程，期間將可可豆豆與，辛香料保存在同1場所，導致辛香料的味道沾染可可豆。受影響商品雖因辛香料出現與先前不同的味道，但食用上無安全疑慮。考量整體品質，決定全面召回商品。

業者表示，召回範圍含保存期限至2026年5月至10月的商品，以及全日本的超市、超商、藥妝店、購物網站等渠道所售商品，品項包含「Pocky巧克力棒」、「Pocky極細巧克力棒」、「冬季融化Pocky」（冬のくちどけポッキー）、「巨大Pocky」（ジャイアントポッキー）、「神戶烘焙巧克力」（神戸ローストショコラ）、「心理平衡巧克力GABA」（メンタルバランスチョコレートGABA）、「LIBERA」等共20個系列。

江崎固力果也向大眾與銷售通路業者道歉，承諾檢討倉庫保管規定與檢驗機制，以確保品質管理。

稍早台灣格力高也宣布，日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收。這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

台灣受影響批次產品僅1項，資訊如下：

【產品品名｜Pocky百奇 冬季限定巧克力棒】【條碼｜4901005010529】【賞味期限(有效期限)｜2026.6】

若消費者購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，可洽格力高台灣客服中心0809-099-007。

