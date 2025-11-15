日國寶級帥哥八木勇征抵台 400粉熱情接機尖叫不斷

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

日本超人氣男歌手兼演員八木勇征，隸屬LDH藝能事務所旗下團體「FANTASTICS from EXILE TRIBE」，於11月15日下午抵達台灣，為隔日舉辦的見面會提前準備。他以一身深色牛仔勁裝現身，現場聚集超過400名粉絲熱情接機，氣氛火熱。

八木勇征於11/14下午抵達松山機場。（圖／COME ON JKSSP提供）

睽違一年多，八木勇征將於11月16日在台北舉辦海外粉絲見面會《YUSEI YAGI「Cross O'ver」2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI》。此次活動由他親自命名並全程參與企劃製作，以「超越前次《O'ver》」為概念，希望帶來更多元素交融與自我突破，呈現全新面貌。

八木勇征會演會唱，全能魅力擄獲不少粉絲。（圖／COME ON JKSSP提供）

回顧他的演藝之路，八木勇征於2017年參加《VOCAL BATTLE AUDITION 5～致擁有夢想的年輕人們～》，從3萬名參賽者中脫穎而出，成為 FANTASTICS 的主唱。出道前，他曾在居酒屋與巴西烤肉餐館打工，還於2016年挑戰 BEST BODY JAPAN 健美大賽，奪下 Mr. BEST BODY Supermodel 類別亞軍，後來也兼職擔任私人教練。

八木勇征在機場與粉絲合照。（圖／COME ON JKSSP提供）

加入團體後，他在正式出道前參加《夢者修行 FANTASTIC 9》巡迴公演，自2018年4月至6月於33個會場舉辦78場演出，累積扎實舞台經驗，並於2018年12月5日以歌曲〈OVER DRIVE〉正式出道。近年除了音樂之外，他也活躍於戲劇作品，展現多面向演藝實力，持續在演藝圈全方位發展。

