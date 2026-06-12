日國民奶奶殞落！知名女星中村玉緒86歲病逝 從影70載傳奇落幕

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日本資深女星中村玉緒驚傳辭世消息，其所屬經紀公司今（12日）證實，中村玉緒已於9日因肺炎病逝，享壽86歲。消息曝光後，震驚日本演藝圈，也讓許多陪伴她數十年的觀眾感到不捨。

中村玉緒驚傳病逝。（圖／翻攝NNN）

從影超過70年傳奇落幕

綜合日媒報導，經紀公司表示，中村玉緒人生最後階段在東京一家照護機構接受療養，並於9日安詳離世。事務所透露，中村自2023年2月在名古屋工作期間不慎跌倒後，被緊急送醫治療，後來被診斷為脊椎壓迫性骨折。

事務所表示，「自那次受傷之後，她一直在東京的照護機構休養，再也沒有從事任何演藝工作，也未曾公開露面。」事實上，中村玉緒最後一次出現在電視節目，是2023年1月播出的TBS特別節目《さんま・玉緒 あんたの夢をかなえたろか30周年SP》，此後便全面淡出演藝圈。

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中村玉緒1939年7月12日出生於日本京都，1953年以電影《景子與雪江》踏入影壇，隔年加入日本知名電影公司，展開長達70多年的演藝生涯，曾獲得藍絲帶獎最佳女配角、日刊體育電影大獎最佳女配角獎等獎項，演技備受肯定。

除電影領域，中村也活躍於綜藝節目，尤其在日本搞笑天王明石家秋刀魚主持的節目中，展現親民幽默形象，深受觀眾喜愛，被譽為日本演藝圈最具代表性的國民奶奶之一。

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